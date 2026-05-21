Tragična zgodba ukrajinske družine: po očetu v vojni umrli še 12- in 17-letna hči

V zračnih napadih, ki so prejšnji teden pretresli Kijev, sta v stanovanjskem bloku umrli sestri Vira (17) in Liubava (12). Tragedija je še toliko večja, saj je njun oče Jevhen Jakovljev kot vojak padel na bojišču tri leta pred tem. Leta 2022, ko so družini zaradi izbruha vojne propadli načrti za praznovanje rojstnega dne, je oče Jevhen mlajši hčerki Liubavi v pismo zapisal obljubo: »Moja mala levinja, rojena si triindvajsetega julija, na vroč dan! Prejšnje rojstne dneve smo praznovali nekje na poti, v hribih ali na morju. Letos ni šlo, vendar bomo zmagali, jaz se bom vrnil in odšli bomo … pa čeprav na konec sveta!« Devet mesecev kasneje je padel v boju.

Ko je prejšnji četrtek raketa zadela njihovo devetnadstropno stavbo, matere Tatjane zaradi obiska pri babici ni bilo doma. Ko je prihitela pred uničen blok, je v solzah dejala medijem: »Moji otroci so notri. Izgubila sem že njunega očeta, svojega moža, branilca Ukrajine. Zdaj pa sta tam moji hčerki, stari 17 in 12 let. Moji deklici sta tam pod ruševinami. In ne vem, ali sta živi ali pa sta že odšli k svojemu očiju.« Po večurnih reševalnih akcijah so iz ruševin potegnili njuni trupli.

Deklici sta izgubili življenje 14. maja 2026, ko je njun stanovanjski blok uničil ruski raketni napad. FOTO: Alina Smutko Reuters

»Moj oče je moj heroj«

Napad se je zgodil le nekaj dni po paradi ob dnevu zmage v Moskvi, kjer je Vladimir Putin namignil na morebiten konec »specialne vojne operacije«. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je obiskal prizorišče tragedije in napovedal maščevanje, je te besede ostro zavrnil: »To zagotovo niso dejanja tistih, ki verjamejo, da se vojna bliža koncu.« Ukrajina je v odgovor napadla vojaške in naftne objekte v okolici Moskve. Zelenski je poudaril, da gre za povsem upravičen ukrep: »Tokrat so ukrajinske zmogljivosti dolgega dosega dosegle Moskovsko oblast. Rusom pošiljamo jasno sporočilo: njihova država mora končati svojo vojno.«

FOTO: Tetiana Dzhafarova Afp

Učiteljica Olha Hanža se spominja, da se je 12-letna Liubava po očetovi smrti zaprla vase, a se je kasneje izražala skozi umetnost in nenehno risala. Pri šolskem projektu pri angleščini je za temo izbrala prav očeta in zapisala: »Moj oče je moj heroj.« Na žalni slovesnosti so krsti obeh deklet v cerkev prinesli soborci njunega padlega očeta. Slovesnost je z močnim sporočilom sklenil duhovnik, ki je izpostavil pomen njunih imen (Vera in Ljubezen): »Naš kruti sovražnik ne razlikuje med odraslimi in otroki, med borci in civilisti. Vsaka izguba nas prizadene, saj smo del iste celote. Sovražnik nikoli ne bo ubil naše vere in ljubezni do naše domovine.«