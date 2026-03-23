NENAVADNA NESREČA

Trčila letalo in vozilo, pilot in kopilot izgubila življenji (FOTO)

Zaradi nesreče je bilo začasno zaprto newyorško letališče LaGuardia.
FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp

 FOTO: Bing Guan Reuters

 FOTO: Bing Guan Reuters

FOTO: Bing Guan Reuters

FOTO: Bing Guan Reuters

 FOTO: Bing Guan Reuters

 FOTO: Bing Guan Reuters

FOTO: Spencer Platt Getty Images Via Afp
 FOTO: Bing Guan Reuters
FOTO: Bing Guan Reuters
 FOTO: Bing Guan Reuters
STA, B. K. P.
 23. 3. 2026 | 10:27
1:46
A+A-

Na newyorškem letališču LaGuardia so zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi minulo noč začasno ustavili letalski promet, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji v ZDA. Letalo družbe Air Canada Express je glede na poročanje ameriških medijev po pristanku na letališču trčilo v letališko gasilsko vozilo. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

V nesreči sta umrla pilot in kopilot letala, poročajo ameriški mediji, med njimi televiziji ABC in CNN. Uradno ju sicer še niso identificirali. Poškodovanih je še 13 ljudi, ki so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnice. Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče izdala prepoved vzletov in pristankov do 14. ure po lokalnem oziroma do 20. ure po srednjeevropskem času. Letala, ki bi morala tam pristati, so preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno točko. Prek letališča LaGuardia sicer večinoma potekajo notranji leti.

Vzrok trčenja še ni znan, preiskovalce ameriške uprave za varnost prometa (NTSB) so že napotili na kraj nesreče. Po prvih podatkih je letališko vozilo dobilo dovoljenje za prečkanje pristajalne steze, na kateri je pristajal let družbe Air Canada, kmalu zatem pa naj bi ga kontrolor zračnega prometa večkrat pozval, naj se ustavi, vendar je kljub temu prišlo do trka.

 FOTO: Bing Guan Reuters
 FOTO: Bing Guan Reuters

FOTO: Bing Guan Reuters
FOTO: Bing Guan Reuters

 FOTO: Bing Guan Reuters
 FOTO: Bing Guan Reuters

Več iz teme

ZADNJE NOVICE
11:31
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Razkrivamo: to so novi obrazi, ki so sinoči prišli v parlament!

Primerjali smo seznam poslancev starega in novega sklica parlamenta. Tole so vsi novi poslanci, ki se jim je sinoči uspelo prebiti v parlament.
23. 3. 2026 | 11:31
11:30
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O PROTEINIH

Proteini so povsod! Nas ta trend res dela bolj zdrave, ali nam lahko tudi škodi?

Beljakovinski bum: zakaj smo obsedeni z beljakovinami in ali pretiravamo?
Miroslav Cvjetičanin23. 3. 2026 | 11:30
11:06
Bulvar  |  Domači trači
VOLILNI ŠTAB

Golobova tašča navdušeno zaplesala v štabu in čestitala zetu za zmago (VIDEO)

Ko se je napet večer v štabu Gibanja Svoboda vendarle prevesil v zmago, je med najbolj razpoloženimi izstopala prav Mateja Gaber, ki je ob glasbi zaplesala in zetu iskreno čestitala.
Nina Čakarić23. 3. 2026 | 11:06
10:47
Novice  |  Svet
TRIJE OSUMLJENCI

Zažgali štiri reševalna vozila, policija preiskuje zločin iz sovraštva

V reševalnih vozilih so eksplodirale plinske jeklenke. Izbruhnil je požar, v katerem so bila vozila uničena, eksplozija pa je razbila okna v bližnjem poslopju.
23. 3. 2026 | 10:47
10:47
Promo
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
10:27
Novice  |  Svet
NENAVADNA NESREČA

Trčila letalo in vozilo, pilot in kopilot izgubila življenji (FOTO)

Zaradi nesreče je bilo začasno zaprto newyorško letališče LaGuardia.
23. 3. 2026 | 10:27

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TRGOVINE

Slovenska ponudba ostaja na prodajnih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Slovenske novice17. 3. 2026 | 08:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AKTIVNI CENIK

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
17. 3. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Za koga so najbolj zanimive ljudske obveznice?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Razno
TOPLOTNE ČRPALKE

Serviser opozarja: nekatere napake lahko podvojijo porabo

Toplotne črpalke so v zadnjih letih postale ena najpogostejših rešitev za ogrevanje slovenskih domov.
17. 3. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
