Trčila letalo in vozilo, pilot in kopilot izgubila življenji (FOTO)

Na newyorškem letališču LaGuardia so zaradi trčenja letala in letališkega vozila na vzletno-pristajalni stezi minulo noč začasno ustavili letalski promet, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji v ZDA. Letalo družbe Air Canada Express je glede na poročanje ameriških medijev po pristanku na letališču trčilo v letališko gasilsko vozilo. Po podatkih s spletne strani za sledenje letov Flightradar24 je letalo CRJ-900, ki je priletelo iz Montreala, v vozilo trčilo s hitrostjo približno 38 kilometrov na uro.

V nesreči sta umrla pilot in kopilot letala, poročajo ameriški mediji, med njimi televiziji ABC in CNN. Uradno ju sicer še niso identificirali. Poškodovanih je še 13 ljudi, ki so jih odpeljali na zdravljenje v bolnišnice. Ameriška zvezna letalska uprava (FAA) je po incidentu za letališče izdala prepoved vzletov in pristankov do 14. ure po lokalnem oziroma do 20. ure po srednjeevropskem času. Letala, ki bi morala tam pristati, so preusmerili na druga letališča ali pa so se vrnila na izhodiščno točko. Prek letališča LaGuardia sicer večinoma potekajo notranji leti.

Vzrok trčenja še ni znan, preiskovalce ameriške uprave za varnost prometa (NTSB) so že napotili na kraj nesreče. Po prvih podatkih je letališko vozilo dobilo dovoljenje za prečkanje pristajalne steze, na kateri je pristajal let družbe Air Canada, kmalu zatem pa naj bi ga kontrolor zračnega prometa večkrat pozval, naj se ustavi, vendar je kljub temu prišlo do trka.

FOTO: Bing Guan Reuters

