Trenutek, ko Greto Thunberg zaradi podnebnih protestnikov popade histerični smeh: »Še vedno počnejo to?« (VIDEO)

Aktivistka Greta Thunberg je planila v histeričen smeh, ko je izvedela, da skupina za podnebne spremembe, ki jo je ustanovila, še vedno deluje in protestira. Thunberg je bila videti povsem šokirana, ko so ji povedali – ravno med snemanjem dokumentarnega filma –, da gibanje »Fridays for Future« (Petki za prihodnost), ki ga je ustanovila leta 2018, ko je bila stara komaj 15 let, prav tisti dan v Berlinu prireja protest, piše New York Post. »Res?« je vprašala, vidno presenečena, nato pa planila v glasen smeh. »Resno? Še vedno to počnejo?«

Milo rečeno nenavaden odziv Thunbergove je bil del njenega nastopa v dokumentarnem filmu z naslovom Z oklepniki v podnebno krizo: Kako kriminalizirajo aktivizem. Skupaj s prijateljem se še naprej krohotata, medtem ko Thunbergova, ki je zdaj stara 23 let, zakliče: »Rez!«

Precej nenavadno obnašanje dekleta, ki je nekoč tako zelo zavzeto opozarjalo na podnebne spremembe in negativne vplive na okolje in prihodnost mladih, je na spletu sprožilo val kritik. Mnogi so menili, da je bil njen »podcenjevalen« odziv uperjen proti mladim protestnikom, ki nadaljujejo demonstracije, ki jih je ona začela, povsem neprimeren. »Greta je prava mojstrica pretvarjanja – igra vlogo podnebne aktivistke,« je zapisal nekdo na omrežju X. »Podnebje je bilo le ogrevanje. Sovraštvo do Izraela je tisto pravo delo,« pa je zapisal drugi.

Avtor dokumentarnega filma Hubertus Koch je ob tem pojasnil, da je šlo zgolj za šalo, a priznal, da je bila »na meji«. Koch je ob tem pohvalil Thunbergovo za njen aktivizem v boju proti podnebnim spremembam in vojni v Gazi.