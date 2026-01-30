Tri milijone strani skrivnosti, Epsteinovi dosjeji zdaj javni

Pravosodno ministrstvo ZDA je danes sporočilo, da je objavilo vse dosjeje o pokojnem pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ki jih ima pri sebi, kar se je zgodilo več kot dva meseca po zakonskem roku. Gre za več kot tri milijone strani dokumentov, videoposnetkov in fotografij, pri čemer so ustrezno zaščitili imena in podobe žrtev, trdi ministrstvo. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je na novinarski konferenci povedal, da so na spletni strani ministrstva objavili več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov, poroča med drugim Politico.

»Današnja objava zaznamuje konec zelo obsežnega procesa identifikacije in pregleda dokumentov, ki je bil izveden z namenom zagotoviti preglednost ameriškemu narodu,« je dejal in dodal, da so vse podobe deklet in žensk cenzurirane, razen tistih, na katerih je nekdanja Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell. Ta prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v trgovini z mladoletnicami.

Todd Blanche na tiskovni konferenci FOTO: Alex Wroblewski Afp

Ministrstvo bi moralo vse dokumente objaviti do 19. decembra, Blanche pa je dejal, da je zamuda posledica skrbne redakcije za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev. Ob tem je zavrnil obtožbe, da so skušali zaščititi predsednika Donalda Trumpa, in je zagotovil, da Bela hiša pri izvajanju pregleda ni sodelovala. Milijarder Epstein je bil spolnega izkoriščanja mladoletnic prvič obtožen zaradi leta 2007 na Floridi, vendar pa mu je uspelo iz doslej še vedno neznanih razlogov skleniti ugoden dogovor o nizki kazni. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar je v newyorškem zaporu naredil samomor, kar je še vedno tema raznih teorij zarote.

Te so začeli v času prejšnje vlade Joeja Bidna širiti podporniki Trumpa, sicer dolgoletnega Epsteinovega prijatelja, in ta je med predsedniško kampanjo 2024 obljubil, da bo objavil vse dosjeje. Pravosodna ministrica Pam Bondi je v začetku leta 2025 trdila, da ima dosjeje in bodo objavljeni, nakar je začel Trump trditi, da v njih ni nič pomembnega in gre za demokratsko prevaro. Njegovi podporniki mu niso verjeli in so vztrajali naprej skupaj z demokrati in domnevnimi Epsteinovimi žrtvami, kar je ob koncu lanskega leta pripeljalo do potrditve zakona, ki zahteva objavo.

Trump je podal različne razlage

Vmes je prišlo do odmevnih sporov znotraj Trumpovega gibanja Maga in Trump se je med drugim razšel s kongresnico Marjorie Taylor Green. Letos je odstopil namestnik direktorja FBI Dan Bongino, ki je leta 2024 kot podcaster razpihoval teorije zarote in je vztrajal pri objavi dosjejev tudi na položaju. Kongres je lani sproti objavljal dosjeje, ki jih je dobil od Epsteinove zapuščine, delne objave pa so prihajale tudi iz ministrstva za pravosodje. Te so potrdile ali razkrile Epsteinove povezave z vodilnimi poslovneži, znanimi osebnostmi, akademiki in politiki, med njimi tudi Trumpom, nekdanjim britanskim princem Andrewom in nekdanjim predsednikom Billom Clintonom. Še vedno pa ni znano, kdo je razen Maxwell sodeloval z Epsteinom pri zlorabah.

Kongresni republikanci so lani skušali preusmeriti pozornost na Clintona in so zahtevali, da se skupaj s soprogo Hillary Clinton oglasi na zaslišanju, kar sta zavrnila, kongres pa ju je obtožil zaničevanja, kar pomeni, da lahko pravosodno ministrstvo sedaj sproži kazenski postopek. Clinton je bil na Epsteinovih zabavah in je letel z njegovim letalom, vendar je to počel tudi Trump, ki se je gibal v istih družbenih krogih v New Yorku in na Floridi, potrjuje doslej objavljeno gradivo. V opombi iz januarja 2020, ki so jo napisali newyorški zvezni tožilci, ki so preiskovali Maxwell, je navedeno, da je Trump med letoma 1993 in 1996 osemkrat letel z Epsteinovim letalom. Trump je podal različne razlage, zakaj se je sčasoma sprl z Epsteinom. Kritiziral je objavo dokumentov in izrazil zaskrbljenost, da bi lahko ljudje, ki so se v preteklih letih nedolžno srečali z Epsteinom, tvegali, da bo njihov ugled omadeževan.