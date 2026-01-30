  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLORABE IN VPLIVNI PRIJATELJI RAZKRITI

Tri milijone strani skrivnosti, Epsteinovi dosjeji zdaj javni

Trump je podal različne razlage, zakaj se je sčasoma sprl z Epsteinom.
Pokojni Jeffrey Epstein FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
Pokojni Jeffrey Epstein FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
STA, A. G.
 30. 1. 2026 | 20:07
 30. 1. 2026 | 20:07
4:22
A+A-

Pravosodno ministrstvo ZDA je danes sporočilo, da je objavilo vse dosjeje o pokojnem pedofilu Jeffreyju Epsteinu, ki jih ima pri sebi, kar se je zgodilo več kot dva meseca po zakonskem roku. Gre za več kot tri milijone strani dokumentov, videoposnetkov in fotografij, pri čemer so ustrezno zaščitili imena in podobe žrtev, trdi ministrstvo. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je na novinarski konferenci povedal, da so na spletni strani ministrstva objavili več kot tri milijone strani dokumentov, 180.000 fotografij in 2000 videoposnetkov, poroča med drugim Politico.

»Današnja objava zaznamuje konec zelo obsežnega procesa identifikacije in pregleda dokumentov, ki je bil izveden z namenom zagotoviti preglednost ameriškemu narodu,« je dejal in dodal, da so vse podobe deklet in žensk cenzurirane, razen tistih, na katerih je nekdanja Epsteinova sodelavka Ghislaine Maxwell. Ta prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi sodelovanja v trgovini z mladoletnicami.

Todd Blanche na tiskovni konferenci FOTO: Alex Wroblewski Afp
Todd Blanche na tiskovni konferenci FOTO: Alex Wroblewski Afp

Ministrstvo bi moralo vse dokumente objaviti do 19. decembra, Blanche pa je dejal, da je zamuda posledica skrbne redakcije za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev. Ob tem je zavrnil obtožbe, da so skušali zaščititi predsednika Donalda Trumpa, in je zagotovil, da Bela hiša pri izvajanju pregleda ni sodelovala. Milijarder Epstein je bil spolnega izkoriščanja mladoletnic prvič obtožen zaradi leta 2007 na Floridi, vendar pa mu je uspelo iz doslej še vedno neznanih razlogov skleniti ugoden dogovor o nizki kazni. Ponovno so ga aretirali leta 2019, nakar je v newyorškem zaporu naredil samomor, kar je še vedno tema raznih teorij zarote.

Te so začeli v času prejšnje vlade Joeja Bidna širiti podporniki Trumpa, sicer dolgoletnega Epsteinovega prijatelja, in ta je med predsedniško kampanjo 2024 obljubil, da bo objavil vse dosjeje. Pravosodna ministrica Pam Bondi je v začetku leta 2025 trdila, da ima dosjeje in bodo objavljeni, nakar je začel Trump trditi, da v njih ni nič pomembnega in gre za demokratsko prevaro. Njegovi podporniki mu niso verjeli in so vztrajali naprej skupaj z demokrati in domnevnimi Epsteinovimi žrtvami, kar je ob koncu lanskega leta pripeljalo do potrditve zakona, ki zahteva objavo.

Trump je podal različne razlage

Vmes je prišlo do odmevnih sporov znotraj Trumpovega gibanja Maga in Trump se je med drugim razšel s kongresnico Marjorie Taylor Green. Letos je odstopil namestnik direktorja FBI Dan Bongino, ki je leta 2024 kot podcaster razpihoval teorije zarote in je vztrajal pri objavi dosjejev tudi na položaju. Kongres je lani sproti objavljal dosjeje, ki jih je dobil od Epsteinove zapuščine, delne objave pa so prihajale tudi iz ministrstva za pravosodje. Te so potrdile ali razkrile Epsteinove povezave z vodilnimi poslovneži, znanimi osebnostmi, akademiki in politiki, med njimi tudi Trumpom, nekdanjim britanskim princem Andrewom in nekdanjim predsednikom Billom Clintonom. Še vedno pa ni znano, kdo je razen Maxwell sodeloval z Epsteinom pri zlorabah.

Kongresni republikanci so lani skušali preusmeriti pozornost na Clintona in so zahtevali, da se skupaj s soprogo Hillary Clinton oglasi na zaslišanju, kar sta zavrnila, kongres pa ju je obtožil zaničevanja, kar pomeni, da lahko pravosodno ministrstvo sedaj sproži kazenski postopek. Clinton je bil na Epsteinovih zabavah in je letel z njegovim letalom, vendar je to počel tudi Trump, ki se je gibal v istih družbenih krogih v New Yorku in na Floridi, potrjuje doslej objavljeno gradivo. V opombi iz januarja 2020, ki so jo napisali newyorški zvezni tožilci, ki so preiskovali Maxwell, je navedeno, da je Trump med letoma 1993 in 1996 osemkrat letel z Epsteinovim letalom. Trump je podal različne razlage, zakaj se je sčasoma sprl z Epsteinom. Kritiziral je objavo dokumentov in izrazil zaskrbljenost, da bi lahko ljudje, ki so se v preteklih letih nedolžno srečali z Epsteinom, tvegali, da bo njihov ugled omadeževan.

Ministrstvo bi moralo vse dokumente objaviti do 19. decembra lani, zamuda pa naj bi bila posledica skrbne redakcije za zaščito identitete več kot 1000 domnevnih žrtev.

Več iz teme

Donald TrumpJeffrey EpsteinZDABill Clintonspolne zlorabeGhislaine Maxwellaferaškandalteorije zaroteBela hišaspolni zločinidosjeji
ZADNJE NOVICE
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Vsak dogodek, tudi tisti, ki boli, nosi podpis ljubezni.
30. 1. 2026 | 21:00
20:33
Šport  |  Odmevi
ZAPLET S SMUČMI

Kaos po svetovnem prvenstvu: FIS grozi z izključitvami zaradi slovenskih komentarjev!

FIS grozi z disciplinskimi ukrepi.
30. 1. 2026 | 20:33
20:16
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO IKONE

Šok v Hollywoodu: umrla Catherine O’Hara, igrala je Kevinovo mamo v »Sam doma«

Poslovila se je v starosti 71 let.
30. 1. 2026 | 20:16
20:07
Novice  |  Svet
ZLORABE IN VPLIVNI PRIJATELJI RAZKRITI

Tri milijone strani skrivnosti, Epsteinovi dosjeji zdaj javni

Trump je podal različne razlage, zakaj se je sčasoma sprl z Epsteinom.
30. 1. 2026 | 20:07
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo je moj karmični partner

Z njim imamo močno duhovno povezavo, ki presega to življenje.
30. 1. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Mož res ni nadležen, saj večino časa prespi v svojem kabinetu

Pisala nam je bralka, ki pravi, da pri njenih letih živeti s partnerjem, ki nikoli ni buden, ni prijetno.
Milena Miklavčič30. 1. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki