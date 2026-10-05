Trik s kovčki, ki je šokiral celo Europol! Ne boste verjeli, kako so švercali kokain

Agencija EU za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Europol je minuli teden poročala o operaciji, v kateri je belgijski in francoski policiji pomagala razbiti kriminalno organizacijo, ki se je ukvarjala s čezcelinskim tihotapljenjem mamil.

Domiselni tihotapci so izumili metodo, ki je nekaj let ostala prikrita, šele februarja lani so v zapuščenih športnih torbah iz Mehike odkrili 30 kg kokaina. S preiskavo so prišli do organizacije, ki je iz obeh Amerik in Afrike pošiljala kovčke konoplje ter kokaina prek kurirjev, a ti niso odleteli z medcelinskimi letali, ampak so le odložili prtljago ter zapustili letališče. Na cilju so kovčke prevzemali tako imenovani ekstraktorji, ki so poprej kupovali poceni vozovnice, da so prišli do prostorov s prtljago, ter pobrali kovčke s kontrabantom s tekočih trakov.

S preiskavo so prišli do organizacije, ki je iz obeh Amerik in Afrike pošiljala kovčke konoplje ter kokain.

V zaključni operaciji so v Belgiji ter Franciji skupaj prijeli 21 osumljencev ter zasegli na desettisoče evrov gotovine, vozila, strelno orožje in elektronske naprave. Europol je kljub zasegu zaskrbljen: poleg dejstva, da gre pri konoplji iz teh pošiljk za viške, ki jih vzgojijo na legalnih trgih, jih moti tudi pot. Tihotapci so namreč za afriško pot uporabili tisto, po kateri so doslej tihotapili kokain. »Tako zmanjšujejo stroške in se hitreje prilagajajo policijskim ukrepom,« pojasnjujejo.