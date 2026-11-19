Ameriški predsednik Donald Trump, ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski predsednik Xi Jinping so se v četrtek v kitajskem mestu Shenzhen udeležili vrha Azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja (APEC). Srečanje v takšni zasedbi je pritegnilo pozornost svetovne javnosti, saj gre za prvi osebni stik voditeljev treh velesil v tem formatu, na dnevnem redu pa so se znašla ključna globalna vprašanja, od vojn v Ukrajini in Iranu do trgovinskih napetosti ter jedrskega orožja.

Za Putina že sama navzočnost na vrhu predstavlja pomemben diplomatski premik. Potem ko so zahodne države po začetku invazije na Ukrajino leta 2022 poskušale Rusijo mednarodno osamiti, je ruski predsednik znova sedel za isto mizo s Trumpom in Xijem, ne da bi pred tem privolil v prekinitev ognja v Ukrajini. Po devetih letih se je znova pojavil tudi na tradicionalni skupinski fotografiji voditeljev APEC, kjer so v rdeče-modrih svilenih šalih stali bok ob boku. Nazadnje je na takšnem fotografiranju v živo sodeloval leta 2017 v Vietnamu.

(Zgoraj z leve) singapurski premier Lawrence Wong, tajski premier Anutin Charnvirakul, malezijski premier Anwar Ibrahim, kanadski premier Mark Carney, avstralski premier Anthony Albanese, vietnamski predsednik To Lam, ruski predsednik Vladimir Putin, kitajski predsednik Xi Jinping, ameriški predsednik Donald Trump in južnokorejski predsednik Lee Jae Myung na skupinski fotografiji v Shenzhenu, 19. novembra 2026. FOTO: Greg Baker Afp

Gostitelj Xi Jinping je vrh izkoristil za krepitev vloge Kitajske kot nepogrešljivega posrednika v mednarodni politiki. Že dan pred glavnim dogajanjem je Trumpa osebno pričakal na letališču v Shenzhenu, kar je redka diplomatska gesta, s Putinom pa je opravil več kot dvourni dvostranski pogovor, po katerem sta voditelja poudarila trdnost kitajsko-ruskega partnerstva. Za prizorišče svojega popoldanskega dvostranskega srečanja s Trumpom in kasnejšega trilateralnega vrha je Peking izbral diskretni državni kompleks Kylin Villa, kar po oceni poznavalcev zmanjšuje politični pritisk v primeru, da pogovori ne bi prinesli takojšnjih prebojev.

Na zasedanju poudarili pomen vsak svoje države

Plenarno zasedanje vrha je odprl Xi Jinping, ki je pozval k prosti trgovini in vključujočemu razvoju regije. Napovedal je ustanovitev centra za preučevanje azijsko-pacifiške skupnosti v Shenzhenu ter 20 milijonov dolarjev kitajske podpore za sodelovanje znotraj APEC, zlasti na področju digitalnih tehnologij in čiste energije.

Sledil je Donald Trump, ki je Združene države opisal kot tradicionalno pacifiško silo in zatrdil, da ameriško gospodarstvo napreduje hitreje kot kadarkoli prej, čeprav za to ni navedel konkretnih kazalnikov. Velik del nastopa je namenil umetni inteligenci, ki jo je označil za »skoraj povsem dobro« tehnologijo, pri čemer se je ostro zavzel proti pretirani regulaciji, ki bi lahko zavrla njen razvoj.

Vladimir Putin je v svojem govoru poudaril, da Rusija kljub zahodnim sankcijam ostaja odprta za sodelovanje in predstavlja neločljiv del azijsko-pacifiške regije. Izpostavil je rusko vlogo pri dobavi žita in umetnih gnojil ter ponudil delitev ruskega znanja na področju naprednih tehnologij.

Xi Jinping med dvostranskim pogovorom z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. FOTO: Andres Martinez Casares Via Reuters

Trump podajal izjave brez dokazov

Po plenarnem delu so sledili dvostranski sestanki za zaprtimi vrati. Trump in Putin sta se srečala prvič po lanskem avgustu, ko sta se sestala na Aljaski. Ob vstopu v dvorano sta se prisrčno rokovala, Trump pa je ruskega predsednika pred kamerami označil za svojega prijatelja. Pogovor je trajal manj kot uro, podrobnosti pa niso takoj razkrili.

Zatem se je Trump v kompleksu Kylin Villa sestal še s kitajskim predsednikom, s katerim je že večer pred tem dve uri neformalno klepetal na svečanem banketu. Pred začetkom uradnega pogovora je Trump izrazil optimizem in dejal, da ZDA in Kitajska delita interes po končanju vojne v Ukrajini. Pri tem je brez predloženih dokazov ocenil, da v spopadih vsak mesec umre okoli 25.000 ljudi. Dodal je, da sta s Putinom že pripravila teren za popoldansko trilateralno srečanje, od katerega pričakuje uspešen izid.

Xi Jinping v kompleksu Kylin Villa v Shenzhenu čaka na prihod Donalda Trumpa. FOTO: Carlos Barria Afp

Trump je omenil tudi druga področja morebitnega sodelovanja med Washingtonom in Pekingom. Po njegovih besedah si obe državi prizadevata za nemoten pretok energentov skozi Hormuško ožino in nasprotujeta temu, da bi Iran razvil jedrsko orožje, pogovarjala pa naj bi se tudi o zajezitvi krize s fentanilom v ZDA. Ob koncu uvodnega nagovora je Xija označil za prijatelja in dodal, da med državama ne bo težav, dokler sta na oblasti onadva.

Omejena pričakovanja pred trilateralnim vrhom

Kljub optimističnim izjavam ameriškega predsednika analitiki ostajajo previdni glede konkretnih rezultatov trilateralnega srečanja. Kijev in evropske prestolnice dogajanje spremljajo zadržano, saj evropski voditelji vztrajajo, da o prihodnosti Ukrajine in evropski varnosti ni mogoče odločati brez njihove navzočnosti.

Poleg vojne v Ukrajini in razmer na Bližnjem vzhodu odnose med velesilami obremenjujejo tudi krhko trgovinsko premirje med ZDA in Kitajsko, ki se izteče januarja, omejitve izvoza redkih mineralov ter spor glede tihotapljenja naprednih računalniških čipov. Prav tako se Peking še naprej upira vključitvi v pogajanja o jedrski razorožitvi, saj poudarja, da je njegova jedrska orožarna bistveno manjša od ameriškega in ruskega. Zaradi močno nasprotujočih si interesov bi tako največji pomen vrha v Shenzhenu lahko ostal predvsem na simbolni ravni.