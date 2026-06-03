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Tropska nevihta na Japonskem, evakuacijo svetujejo 370.000 ljudem (VIDEO in FOTO)

Tropska nevihta je kopno dosegla v regiji Wakayama, povzročila izpade elektrike, poplave in motnje v letalskem, železniškem ter cestnem prometu.
Leti so odpovedani. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Leti so odpovedani. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

FOTO: Kyodo Via Reuters

FOTO: Kyodo Via Reuters

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

Leti so odpovedani. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters
FOTO: Kyodo Via Reuters
FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
STA, A. G.
 3. 6. 2026 | 09:33
 3. 6. 2026 | 09:33
1:51
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Tropska nevihta Jangmi je davi dosegla Japonsko in s seboj prinesla močan veter in nalive. Ranjenih je bilo 15 ljudi, 60.000 domov je ostalo brez elektrike, oviran je avtocestni, železniški, zračni in pomorski promet, poročajo tuje tiskovne agencije. Šesti tajfun letošnje sezone, ki je pozneje oslabel v tropsko nevihto, se trenutno premika severovzhodno vzdolž japonske vzhodne obale. Nevihta je danes dosegla prestolnico Tokio.

Tajfun je pred oslabitvijo z vetrovi do 90 kilometrov na uro sprva prizadel otok Okinawa, kjer je bilo lažje ranjenih 15 ljudi in poškodovanih najmanj šest domov. Nevihta Jangmi je davi kopno dosegla v regiji Wakayama, kjer so oblasti izdale opozorilo pred poplavami. Več kot 370.000 prebivalcev po celotni državi so pozvale k evakuaciji.

FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp
FOTO: Yuichi Yamazaki Afp

Tiskovni predstavnik japonske vlade Minoru Kihara je dejal, da je močno deževje zajelo jug in osrednji del otočja, zaradi česar je brez elektrike približno 60.000 gospodinjstev. Prebivalci so poročali o poplavljenih cestah, padlih drevesih in zemeljskih plazovih. Hitro narašča tudi gladina rek v okolici Tokia, kjer so oblasti v več delih mesta izdale opozorila o nevarnosti in pred zemeljskimi plazovi. V prestolnici so zaprli tudi nekatere šole.

Leti so odpovedani. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters
Leti so odpovedani. FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters
FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters
FOTO: Kim Kyung-hoon Reuters

Dve največji japonski letalski družbi All Nipon Airways in Japan Airlines sta medtem odpovedali za danes predvidenih skupno 616 letov, od tega 92 mednarodnih.

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