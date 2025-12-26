Trubače prepovedali v Ljubljani, v Zagrebu zaradi njih posredovala policija

Ljubljanski mestni svet je na predlog župana Zorana Jankovića pred nekaj dnevi izglasoval prepoved spontanih uličnih glasbenih nastopov do konca decembra. S tem so z ulic odstranili trubače, ki so bili glavna tarča odločitve. Odločitev je začela veljati takoj po sprejetju. V Turizmu Ljubljana so pojasnili, da je uradni praznični program temeljil na slovenskih običajih in da trubači niso bili del uradnega adventnega dogajanja. Kljub protestom nekaterih svetnikov je odločitev sprejelo 25 članov, šest jih je bilo proti. Del svetnikov je ukrep označil za netoleranten in pravno vprašljiv, Janković pa je očitke zavrnil in poudaril, da je postopek skladen s pravili. Mestni inšpektorat je nekaterim glasbenikom že izrekel globe.

Medtem pa so bili romski trubači v Zagrebu bolj dejavni kot kdaj koli prej. Namesto da bi nastopali le v središču mesta, kjer so se med prazniki pojavljali že vrsto let, so letos intenzivno začeli obiskovati tudi mestne četrti. Na zagrebški Savici so krajani sporočili, da so trubači na božični večer in božič hodili po soseski in igrali pod okni stanovanjskih blokov. »Včeraj in danes jih je bilo spet pet: trobente in velik boben. Hodijo po ulicah in igrajo pod okni. Tako je glasno, da odmeva po stanovanjih, nihče tega ne more preslišati niti pri zaprtih oknih. Včeraj so ostali dlje, danes so samo hitro šli skozi kvart,« je povedala bralka za Index.hr. Druga je dodala, da je bilo pri tržnici na Savici zelo živahno, nihče jim ni dajal denarja, a kljub temu niso odnehali.

V Novem Zagrebu ukrepala policija

Trubači so obiskovali tudi Novi Zagreb. Po besedah tamkajšnjih prebivalcev so v nekaterih predelih, kjer so družinske hiše, celo vstopali na dvorišča. Zaradi tega so stanovalci na Blatu poklicali policijo, ki je prišla na kraj in posredovala. Ukrepe, podobne ljubljanskim, je uvedel tudi župan hrvaškega mesta Sinj, Miro Bulj, ki je na božični večer z javnega prostora odstranil romski orkester, ki je začel igrati med občani. Dejal je, da skladbe niso primerne za praznik in da glasbeniki niso imeli dovoljenj, poroča Index.hr.