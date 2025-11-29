Trump bi izgnal tujce, ki po njegovem niso združljivi z zahodno civilizacijo

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo ustavil migracije iz držav tretjega sveta in izgnal vse tuje državljane, ki predstavljajo varnostno tveganje. Za strožje ukrepe na področju migracij se je zavzel, potem ko je sporočil, da je po sredinem strelskem napadu v Washingtonu umrla pripadnica nacionalne garde. Trump je v videoklicu z ameriškimi vojaki med praznovanjem zahvalnega dne sporočil, da je 20-letna Sarah Beckstrom, ena od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v bližini Bele hiše, zaradi poškodb umrla. »Drugi mladenič se bori za življenje. Njegovo stanje je slabo,« je še dejal ameriški predsednik.

29-letni afganistanski državljan je osumljen.

V luči tega je napovedal, da bo »trajno ustavil migracije iz vseh držav tretjega sveta, da si bo ameriški sistem lahko v celoti opomogel«. Na družbenih omrežjih je zagrozil, da bo »razveljavil milijone nezakonitih dovoljenj za sprejem«, ki jih je izdal njegov predhodnik Joe Biden, in izgnal vse, ki ne koristijo ZDA. Prav tako namerava ukiniti subvencije na zvezni ravni za osebe, ki niso državljani ZDA, ter izgnati vse tujce, ki predstavljajo varnostno tveganje oziroma »niso združljivi z zahodno civilizacijo«. »Te cilje bomo zasledovali z namenom doseči znatno zmanjšanje nezakonitega in motečega prebivalstva,« je dodal.

Direktor službe za državljanstvo in priseljevanje Joseph Edlow je medtem sporočil, da je odredil »ponovno preverjanje vseh zelenih kart za tujce iz vseh držav, ki vzbujajo zaskrbljenost«. Sredinega napada na pripadnika nacionalne garde je osumljen 29-letni afganistanski državljan, ki naj bi v državo prišel leta 2021. Obveščevalna agencija Cia je potrdila, da je domnevni napadalec sodeloval z ameriško vlado v Afganistanu. Zvezni preiskovalni urad (FBI) pa je sporočil, da incident preiskujejo kot teroristični napad.