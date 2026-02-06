Ste videli, kako je Trump bivšega predsednika in soprogo spremenil v opici? (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social v četrtek objavil video posnetek, v katerem je prvega temnopoltega ameriškega predsednika, demokrata Baracka Obamo in njegovo soprogo Michelle v zmontiranem posnetku spremenil v opici. Vidni demokrati so se odzvali z ogorčenjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V videu je Trump ponovil nikoli dokazane obtožbe, da je podjetje Dominion Voting Systems, ki se ukvarja s štetjem glasovnic, leta 2020 pomagalo v nekaterih ključnih zveznih državah, da so mu ukradli zmago na predsedniških volitvah. Na njih je po njegovem prvem mandatu v Beli hiši zmagal demokrat Joe Biden.

Video mnoge razjezil

Tik pred koncem okoli minuto dolgega video posnetka z domnevnimi dokazi o nepravilnostih na volitvah se za dve sekundi pojavi video montaža zakoncev Obama, ki se smejeta na telesu primata, v ozadju pa je džungla. Sliši se pesem The Lion Sleeps Tonight. Do danes zgodaj zjutraj je video prejel več kot 3500 všečkov. Iz urada guvernerja Kalifornije Gavina Newsoma, morebitnega predsedniškega kandidata demokratov na volitvah leta 2028 in enega najostrejših kritikov Trumpove administracije, pa so video obsodili. »Odvratno obnašanje predsednika. Vsi republikanci morajo to obsoditi. Takoj,« so zapisali v objavi na omrežju X.

Trump je demokrata Baracka Obamo in njegovo soprogo Michelle v zmontiranem posnetku spremenil v opici. FOTO: Posnetek zaslona

Obsodil ga je tudi nekdanji svetovalec za nacionalno varnost predsednika Obame Ben Rhodes. »Naj Trumpa in njegove rasistične privržence preganja misel, da bodo prihodnji Američani Obamove sprejeli kot ljubljene osebnosti, medtem ko bodo njega preučevali kot madež na naši zgodovini,« je napisal na omrežju X. Obama, ki je bil kot doslej edini temnopolti predsednik ZDA, je na zadnjih predsedniških volitvah leta 2024 podprl Trumpovo tekmico, kandidatko demokratov Kamalo Harris. Trump je v prvem letu svojega drugega mandata na družbenih omrežjih okrepil objave realističnih, a izmišljenih in z umetno inteligenco ustvarjenih vizualnih vsebin, v katerih sebe poveličuje, kritikom pa se posmehuje. Lani je med drugimi objavil z umetno inteligenco ponarejen video, v katerem Baracka Obamo aretirajo v Ovalni pisarni Bele hiše, nato pa je za rešetkami v oranžnem kombinezonu.