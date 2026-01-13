Trump do Grenlandije zlepa ali zgrda

Danska premierka Mette Frederiksen je po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s prisvojitvijo Grenlandije na srečanju z danskimi političnimi voditelji dejala, da je v diplomatskem sporu z ZDA glede arktičnega otoka napočil odločilen trenutek. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala, da je Danska, pod katero sodi Grenlandija, pripravljena braniti svoje vrednote. Nemčija in Švedska sta Dansko podprli. Švedski premier Ulf Kristersson je obsodil grozečo retoriko ZDA. »Švedska, skandinavske države, baltske države in več velikih evropskih držav stojimo ob strani našim danskim prijateljem,« je dejal na obrambni konferenci v kraju Sälen na zahodu Švedske. Poudaril je še, da bi ameriški prevzem Grenlandije pomenil kršitev mednarodnega prava in tveganje, da bi to k podobnemu ravnanju spodbudilo druge države.

Po besedah ameriškega generala Alexusa Grynkewicha članice zavezništva razpravljajo o statusu Grenlandije. Povedal je, da za ozemlje Nata ni neposredne grožnje, vendar strateški pomen Arktike hitro narašča. Zatrdil je tudi, da v Severnoatlantskem svetu potekajo pogovori o Grenlandiji. Trump je na srečanju s predstavniki naftnih podjetij v Beli hiši namreč vztrajal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo. Dodal je, da se bo to zgodilo zlepa ali zgrda, ker bo to sicer storila Kitajska ali Rusija. Časnik Financial Times je poročal, da so Trumpove izjave o delovanju ruskih in kitajskih podmornic v bližini Grenlandije kot neresnične in neutemeljene zavrnili visoki diplomati nordijskih držav.