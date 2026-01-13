  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRŠITEV MEDNARODNEGA PRAVA

Trump do Grenlandije zlepa ali zgrda

Premierka Mette Frederiksen pravi, da je Danska pripravljena braniti svoje vrednote.
O prihodnosti Grenlandije morajo odločati prebivalci Grenlandije in Danske. FOTO: Ida Marie Odgaard/Afp
O prihodnosti Grenlandije morajo odločati prebivalci Grenlandije in Danske. FOTO: Ida Marie Odgaard/Afp
STA, I. R.
 13. 1. 2026 | 05:22
1:51
A+A-

Danska premierka Mette Frederiksen je po novih grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s prisvojitvijo Grenlandije na srečanju z danskimi političnimi voditelji dejala, da je v diplomatskem sporu z ZDA glede arktičnega otoka napočil odločilen trenutek. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala, da je Danska, pod katero sodi Grenlandija, pripravljena braniti svoje vrednote. Nemčija in Švedska sta Dansko podprli. Švedski premier Ulf Kristersson je obsodil grozečo retoriko ZDA. »Švedska, skandinavske države, baltske države in več velikih evropskih držav stojimo ob strani našim danskim prijateljem,« je dejal na obrambni konferenci v kraju Sälen na zahodu Švedske. Poudaril je še, da bi ameriški prevzem Grenlandije pomenil kršitev mednarodnega prava in tveganje, da bi to k podobnemu ravnanju spodbudilo druge države.

Švedski premier je obsodil grozečo retoriko ZDA.

Po besedah ameriškega generala Alexusa Grynkewicha članice zavezništva razpravljajo o statusu Grenlandije. Povedal je, da za ozemlje Nata ni neposredne grožnje, vendar strateški pomen Arktike hitro narašča. Zatrdil je tudi, da v Severnoatlantskem svetu potekajo pogovori o Grenlandiji. Trump je na srečanju s predstavniki naftnih podjetij v Beli hiši namreč vztrajal, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo. Dodal je, da se bo to zgodilo zlepa ali zgrda, ker bo to sicer storila Kitajska ali Rusija. Časnik Financial Times je poročal, da so Trumpove izjave o delovanju ruskih in kitajskih podmornic v bližini Grenlandije kot neresnične in neutemeljene zavrnili visoki diplomati nordijskih držav.

Več iz teme

GrenlandijaDonald TrumpDanskaZDA
ZADNJE NOVICE
07:42
Bulvar  |  Glasba in film
LETOS MNOGO NOVOSTI

Po osmih letih Bruno Mars z novim albumom

Izid novih stvaritev napovedujejo tudi Madonna, McCartney, Harry Styles in Lana Del Rey.
13. 1. 2026 | 07:42
07:38
Bulvar  |  Domači trači
VIKEND GNEČA

Nedeljsko smučanje na Pohorju razjezilo vplivnico: »Nikoli več«

Slovenska vplivnica Klara Kralj je po nedeljskem obisku Pohorja razburjeno opisala dve uri čakanja in dolge kolone.
13. 1. 2026 | 07:38
07:37
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Opozicija razdeljena: Kordiš zahteva socialno pravičnost, Logar pa delujočo državo

Razprava o zdravstvu, plačah in vlogi oblasti je razgalila globoke ideološke razlike ter različne predstave o tem, kam naj se usmeri država.
Kaja Grozina13. 1. 2026 | 07:37
07:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OPOZORILO NIJZ

Nevarna barvila: najpogosteje jih najdemo v teh živilih

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, naj bo v prehrani čim manj živil, ki vsebujejo barvila.
13. 1. 2026 | 07:29
07:22
Bulvar  |  Glasba in film
UMIRJENA PESEM

Hannah Leah Mancini s protistrupom sovraštvu

Ameriška pevka, ki že vrsto let ustvarja v Sloveniji, je izdala novo pesem.
13. 1. 2026 | 07:22
07:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V FRANCIJI

Našli zbirko ukradenih umetnin: kupci so bili preiskovalci pod krinko

Zaradi vpletenosti v tatvine sodijo deseterici.
13. 1. 2026 | 07:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki