Trump Evropi prisolil klofuto, kakršne ne pomni, en človek pa lahko skače od veselja

Donald Trump je z napovedjo mirovnega vrha z Vladimirjem Putinom v Budimpešti sprožil diplomatski potres. Bruselj in Kijev sta dogajanje sprejela kot hladen tuš – ne le zato, ker sta izključena iz pogajanj, ampak tudi zaradi izbire prizorišča, ki je Moskvi izjemno naklonjeno.

Trump je v ponedeljek po podpisu mirovnega sporazuma v Gazi znova poudaril svojo naklonjenost »močnim« voditeljem: »Sodelujem z močnimi. Ne sodelujem s šibkimi,« je dejal.

Kmalu za tem je po telefonu govoril s Putinom in pogovor označil za »zelo produktiven«. Dogovorila sta se za srečanje v Budimpešti – mestu, kjer se Putin zaradi dolgoletnega zavezništva z madžarskim premierjem Viktorjem Orbánom počuti skoraj kot doma.

Trump Orbana odkrito občuduje: »Radi imamo Viktorja. Fantastičen si, kajne?« FOTO: Ludovic Marin Afp

Zahodni mediji opozarjajo, da gre za hud udarec evropskim zaveznikom, ki so po njihovem mnenju znova »udarili z glavo ob zid« pri poskusih, da bi vplivali na ameriško politiko. Britanski The Telegraph je razmere označil kot »zmago za Orbána«, ki se lahko počuti, kot da je »zadel glavni dobitek«.

Orbán, dolgo kritiziran kot Putinov najtesnejši zaveznik v EU, že leta zavira sankcije proti Rusiji, blokira ukrajinske evropske ambicije in vodi samosvojo zunanjo politiko. Trump pa ga odkrito občuduje — na vrhu v Egiptu je celo izjavil: »Radi imamo Viktorja. Fantastičen si, kajne?«

S to potezo je Madžarska, dolgo izolirana v EU, nenadoma postala svetovno diplomatsko središče, Bruselj pa je znova potisnjen na obrobje.