Trump hotel poljubiti Melanio, ona pa obrnila glavo: kamere ujele neroden trenutek (VIDEO)

Poljub Donalda in Melanie Trump je postal predmet posmehljivih komentarjev na družbenih omrežjih. Kot poroča Večernji list, se je predsednik med slovesnostjo v Beli hiši nagnil k soprogi, da bi jo poljubil, ona pa je obrnila glavo. Po navedbah hrvaškega portala je poljub pristal na njenem temenu, nato pa jo je Trump še nekajkrat potrepljal po roki.

Uporabniki omrežja X so se obregnili predvsem ob njune kretnje. »Ta film smo že videli,« je zapisal eden od komentatorjev, drugi pa je pripomnil: »Toliko ljubezni ...« Vrstili so se tudi odzivi, v katerih so uporabniki razpravljali o govorici telesa predsedniškega para. Kaj je Melania z obratom glave nameravala, iz kratkega prizora ni mogoče ugotoviti.

»Ne vem, ali njen podpis kaj pomeni«

Pozornost je pritegnila tudi izmenjava besed ob podpisovanju dokumenta. Trump je po svojem podpisu izročil pisalo Melanii, da bi se podpisala še ona, nato pa se pred navzočimi pošalil: »Ne vem, ali njen podpis kaj pomeni.«

Nekateri navzoči so se zasmejali, prva dama pa mu je odgovorila: »Tvoj je najpomembnejši.« Tudi ta trenutek so ujele kamere.

V ospredju dogodka zdravje žensk

Slovesnost je potekala v ponedeljek ob podpisu izvršnega ukaza, namenjenega krepitvi raziskav zdravja žensk. Ukaz predvideva ustanovitev novega oddelka za zdravje žensk pri ameriških Nacionalnih inštitutih za zdravje (NIH) v 90 dneh. Ustanavlja tudi delovno skupino Bele hiše, ki jo bosta vodila minister za zdravje Robert F. Kennedy mlajši in vodja osebja Bele hiše Susie Wiles.

Melania je v govoru poudarila, da so se prejšnje generacije borile za pravice žensk, naloga njene generacije pa je odkrivanje načinov zdravljenja, ki bodo ženskam omogočili zdravo in polno življenje. Zavzela se je tudi za dostopnost novih terapij ne glede na finančni položaj žensk in za bolj odprt pogovor o zdravstvenih težavah.

»Naše zdravje nikoli ne bi smelo omejevati polnosti našega življenja,« je sporočila prva dama.