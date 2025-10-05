Trump udaril po mizi, odobril je napotitev vojakov

Predsednik ZDA Donald Trump je danes odobril napotitev vojakov v Chicago. Napotitev vojakov v Chicago sledi dogodkom v soboto, ko je zvezni agent v mestu ustrelil voznika, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost. Trump je konec septembra napovedal napotitev vojakov tudi v Portland, a je odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Predsednik Trump je pooblastil 300 pripadnikov nacionalne garde, da zaščitijo zvezne uradnike in premoženje v Chicagu«, je v izjavi povedala namestnica tiskovne predstavnice Bele hiše Abigail Jackson.

Odzval se je senator

Demokratski senator zvezne države Illinois Dick Durbin je napotitev garde označil kot »sramotno poglavje v zgodovini naše države«. Dodal je, da predsednik ni odločen boriti se proti kriminalu, temveč je odločen širiti strah.

Kot omenjeno, Trump je pred tem odobril napotitev vojakov v Portland, a je to odločitev v soboto blokirala okrožna sodnica Karin Immergut. Ob tem je dejala, da »odločitev predsednika ni bila povezana z dejstvi.« Trumpova administracija je namreč trdila, da so pogosti protesti in izbruhi nasilja v Portlandu del organiziranega poskusa strmoglavljenja vlade.