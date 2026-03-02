  • Delo d.o.o.
OSTRO UDARILA EDEN PO DRUGEM

Trump in De Niro v novi besedni vojni: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.«

Igralec je predsednika ZDA opisal kot neuspešnega, zmedenega in obupanega. Dodal je, da se počuti, da ga je lastna država izdala.
De Niro je bil osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi. FOTO: Leah Millis/Reuters

De Niro je bil osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi. FOTO: Leah Millis/Reuters

Trump je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP

Trump je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP

Prvi mož ZDA kritik nikakor ne prenaša. FOTO: Roberto Schmidt Getty Images Via Afp

Prvi mož ZDA kritik nikakor ne prenaša. FOTO: Roberto Schmidt Getty Images Via Afp

De Niro je bil osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi. FOTO: Leah Millis/Reuters
Trump je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP
Prvi mož ZDA kritik nikakor ne prenaša. FOTO: Roberto Schmidt Getty Images Via Afp
I. R.
 2. 3. 2026 | 08:25
Ameriški predsednik Donald Trump je znova napadel igralca Roberta De Nira, potem ko je ta v nedavnem podkastu predsednika označil za »idiota«, piše The Guardian. De Niro je v ponedeljkovi epizodi podkasta The Best People with Nicole Wallace dejal: »On je idiot. Znebiti se ga moramo. Uničil bo državo.« Igralec, ki že dolga leta kritizira Trumpovo politiko, moralo in sposobnosti, je dodal: »Nočem, da se vsi naokrog sprehajajo s svojimi Maga kapami in ameriškimi zastavami, kot da so edini pravi Američani. Tudi mi smo Američani.« Pozneje je De Niro nastopil kot osrednji govornik na dogodku State of the Swamp v Washingtonu, ki je bil zamišljen kot protiutež Trumpovemu govoru o stanju v državi (State of the Union). V čustvenem govoru je predsednika opisal kot »neuspešnega, zmedenega in obupanega« ter dejal, da se počuti, da ga je lastna država izdala.

Predlagal tudi deportacijo

Trump se je na njegove izjave odzval v sredo na svojem družbenem omrežju Truth Social. V daljšem zapisu je najprej predlagal deportacijo kongresnic Ilhan Omar in Rashide Tlaib, ki sta med njegovim govorom v kongresu prekinjali predsednika in predčasno zapustili dvorano. Označil ju je za osebi z »nizkim IQ« ter zapisal, da sta na »tako pomembnem in lepem dogodku« nekontrolirano kričali. Dodal je, da sta imeli »izbuljene, krvave oči norcev« ter ju opisal kot »duševno moteni in bolni«. V nadaljevanju je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«, ki ga je označil za »še eno bolno in dementno osebo z izjemno nizkim IQ«, ter dodal, da igralec »nima pojma, kaj dela ali govori – nekatere stvari so celo resno kriminalne«.

»Ta človek nima pravih namenov, in vsi to vedo. To je norost. Pika.«

Besedni spopadi z dolgo zgodovino

Tik pred Trumpovo ponovno izvolitvijo leta 2024 je De Niro v pogovoru za HBO Max z voditeljem Chrisom Wallaceom dejal, da Trump in njegovi zavezniki »niso pravi republikanci«, ter ga označil za »bedaka, idiota … in klovna«. Čeprav takrat ni izrazil posebnega navdušenja nad Kamalo Harris, je dejal, da je ona »vsaj občutljiva za stanje v državi in med ljudmi«. Dodal je: »Delala bo napake, seveda, vsi jih delamo. Toda potrebujemo nekoga s pravimi nameni. Ta človek nima pravih namenov, in vsi to vedo. To je norost. Pika.« Na začetku istega leta je Nacionalno združenje izdajateljev (National Association of Broadcasters) De Niru odvzelo že napovedano nagrado za vodstvene dosežke, potem ko je igralec pred Trumpovim kazenskim sojenjem v New Yorku javno nastopil proti njemu.

Trump je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP
Trump je zapisal, da bi se morali kongresnici »vkrcati na ladjo skupaj s s Trumpom obsedenim Robertom De Nirom«. FOTO: Chip Somodevilla Getty Images via AFP

ZDApolitikaDonald TrumpRobert De Niro
