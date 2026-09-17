Trump in pomočnica ujeta med poljubom? Bela hiša zavrača govorice

Kot smo že poročali, so po spletu zakrožile fotografije, na katerih naj bi se Donald Trump na igrišču za golf poljubljal s svojo 35-letno pomočnico Natalie Harp. Iz Bele hiše so se zdaj odzvali na ugibanja o domnevnem razmerju in fotografijo označili za ponaredek.

Uporabniki družbenih omrežij in strokovnjaki za umetno inteligenco so v posnetku namreč opazili več napak, ki razkrivajo, da gre za generirano sliko. Med drugim ima ženska na visoko ločljivi različici šest prstov na desni roki, datoteka pa vsebuje tudi skrito vodno oznako SynthID, ki jo uporabljajo orodja za ustvarjanje slik z umetno inteligenco. Strokovnjak za ponaredke Hany Farid je potrdil, da je ostrejša različica posnetka zagotovo delo umetne inteligence, medtem ko je zamegljena različica po vsej verjetnosti nastala z namernim znižanjem kakovosti, da bi bil ponaredek teže prepoznaven. Posnetka prav tako ni v arhivih velikih tiskovnih agencij, kot so Getty Images, Reuters in Associated Press.

Govorice o njuni medsebojni bližini sicer niso nič novega. Nekdanja televizijska voditeljica spremlja Trumpa skoraj na vsakem koraku in nosi prenosni tiskalnik, s katerim mu sproti tiska ugodne medijske objave in odzive z družbenih omrežij. Zaradi njene stalne prisotnosti ter velike črne torbe, ki jo nosi s seboj, je na spletu postala tarča številnih zbadljivk in opazk nasprotnikov.

Obe različici fotografije si lahko ogledate spodaj. Dovolite piškotke, nato počakajte nekaj trenutkov, da se naloži, ali osvežite stran.

Harpova pa Trumpu ostaja izjemno zvesta. Leta 2018 ji je, trdi sama, s pomočjo pri dostopu do eksperimentalnega zdravljenja raka na kosteh rešil življenje. Vzajemna naklonjenost se odraža tudi v financah, saj ji je po javno dostopnih podatkih poleg letne plače v višini 150.000 dolarjev (130.701,00 evra) izplačal še 45.000 dolarjev (39.210,30 evra) božičnega dodatka.

Ob vse večjih špekulacijah so se odzvali tudi v ekipi prve dame Melanie Trump. Višji svetovalec Marc Beckman je v intervjuju odločno zavrnil govorice in stopil Harpovi v bran: »Levoliberalni mediji so smešni. Namesto tega bi se morali pogledati v ogledalo, saj vsi napadajo to delavno, izjemno sposobno in pametno osebo. Obsedeni so z govoricami o Trumpovih.«