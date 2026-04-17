  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONFLIKT NA BLIŽNJEM VZHODU

Trump: Iran bo prenehal z bogatenjem urana! Je blizu konec vojne?

Iran navedb ameriškega predsednika še ni potrdil.
FOTO: Evan Vucci/Reuters
B. K. P.
 17. 4. 2026 | 19:00
2:02
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je za portal NewsNation povedal, da se je Iran strinjal, da bodo prenehali bogatiti uran ter tako v kratkem telefonskem intervjuju iz Las Vegasa potrdil morebiten preboj v pogajanjih. Ko je Trumpa novinarka Kelly Meyer neposredno vprašala, ali se je Iran strinjal s prenehanjem bogatenja urana, je predsednik odgovoril kratko in jedrnato: »Da.« Ko je vprašanje ponovila, je ponovil tudi Trump: »Da.« In dodal: »Ste presenečeni?« Iran Trumpovih navedb sicer še ni potrdil, vendar bi bila odločitev, da prenehajo z bogatenjem urana pomemben korak k sporazumu o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, še piše omenjeni portal.

Le nekaj ur pred tem je iranski zunanji minister Abas Aragči sporočil odločitev o »prostem prehodu za vsa trgovska plovila skozi Hormuško ožino za preostanek obdobja premirja« ter v objavi na omrežju X dodal, da bo prečkanje ožine omogočeno »po usklajeni poti, kot jo je že objavila Organizacija za pristanišča in pomorstvo Islamske republike Iran«. Na Aragčijevo napoved se je odzval tudi Trump in na svojem družbenem omrežju Truth Social z velikimi tiskanimi črkami zapisal: »Iran je pravkar oznanil, da je Hormuška ožina v celoti odprta in pripravljena za neprekinjen prehod. Hvala!«

V izraelskem napadu na jugu Libanona je bil danes ubit en človek, čeprav v državi od polnoči po krajevnem času velja desetdnevna prekinitev ognja med Izraelom in Libanonom, poročajo libanonski državni mediji. Kot je poročala libanonska državna tiskovna agencija NNA, je bil v napadu izraelskega drona v mestu Kunin na jugu države ubit motorist. Libanonska vojska je sicer Izrael že zgodaj davi obtožila, da je z več »dejanji agresije« kršil dogovor o desetdnevni prekinitvi ognja. STA

IranZDADonald TrumpvojnaUran
ZADNJE NOVICE
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki