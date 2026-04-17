Trump: Iran bo prenehal z bogatenjem urana! Je blizu konec vojne?

Ameriški predsednik Donald Trump je za portal NewsNation povedal, da se je Iran strinjal, da bodo prenehali bogatiti uran ter tako v kratkem telefonskem intervjuju iz Las Vegasa potrdil morebiten preboj v pogajanjih. Ko je Trumpa novinarka Kelly Meyer neposredno vprašala, ali se je Iran strinjal s prenehanjem bogatenja urana, je predsednik odgovoril kratko in jedrnato: »Da.« Ko je vprašanje ponovila, je ponovil tudi Trump: »Da.« In dodal: »Ste presenečeni?« Iran Trumpovih navedb sicer še ni potrdil, vendar bi bila odločitev, da prenehajo z bogatenjem urana pomemben korak k sporazumu o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, še piše omenjeni portal.

Le nekaj ur pred tem je iranski zunanji minister Abas Aragči sporočil odločitev o »prostem prehodu za vsa trgovska plovila skozi Hormuško ožino za preostanek obdobja premirja« ter v objavi na omrežju X dodal, da bo prečkanje ožine omogočeno »po usklajeni poti, kot jo je že objavila Organizacija za pristanišča in pomorstvo Islamske republike Iran«. Na Aragčijevo napoved se je odzval tudi Trump in na svojem družbenem omrežju Truth Social z velikimi tiskanimi črkami zapisal: »Iran je pravkar oznanil, da je Hormuška ožina v celoti odprta in pripravljena za neprekinjen prehod. Hvala!«