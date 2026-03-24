Trump: »Iran je storil nekaj neverjetnega. Poslali so nam darilo vredno veliko denarja« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši zatrdil, da pogajanja med ZDA in Iranom potekajo »prav zdaj«.

Dejal je tudi, da je od islamske republike prejel darilo, vredno veliko denarja, vendar podrobnosti ni razkril. Na vztrajanje novinarjev je odvrnil le, da je povezano z nafto in plinom oziroma Hormuško ožino.

Trump trdi, da si Iran želi dogovora

»Ne bom vam povedal kaj je darilo, ampak je zelo velika nagrada,« je dejal Trump, ko je odgovarjal na vprašanje, ali verjame, da se Iranci pogajajo v dobri veri. »Ne zaupam nikomur, ampak so nam dali darilo, ki je prispelo danes,« je odvrnil po poročanju ameriških medijev.

Trump se je z novinarji pogovarjal med prisego novega ministra za domovinsko varnost Markwayna Mullina, pri čemer je zatrdil: »Rečem vam, da si druga stran želi dogovora,« je še dejal.

Ameriško stran naj bi v pogajanjih zastopali odposlanec Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner, državni sekretar Marco Rubio in podpredsednik ZDA JD Vance.

Medtem Politico in drugi ameriški mediji poročajo, da se Pentagon pripravlja na napotitev dodatnih 3000 vojakov na Bližnji vzhod. Šlo bi naj za pripadnike znamenite 82. zračne divizije. Ti naj bi se pridružili več tisoč marincem, ki naj bi bili že na poti v regijo.