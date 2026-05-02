Trump izdal ukaz: Iz Nemčije umikajo 5000 vojakov

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih šestih do 12 mesecih, je v petek dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je za to odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merza zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. »Ta odločitev sledi temeljiti reviziji vojaške prisotnosti ministrstva v Evropi in upošteva zahteve območja operacij ter razmere na terenu,« je dejal Parnell.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je danes v odzivu dejal, da je umik ameriških vojakov iz Nemčije pričakovan in dodal, da bi morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. »Mi Evropejci moramo prevzeti večjo odgovornost za svojo varnost,« je nadaljeval in poudaril, da mora zveza Nato postati bolj evropska, če želi ostati transatlantska. Merz je v ponedeljek dejal, da vojna proti Iranu ponižuje ZDA, kar je razjezilo Trumpa, ki že dva meseca trdi, da so v vojni zmagali. V torek je kritiziral Merza, v sredo pa dejal, da razmišlja o umiku vojske iz Nemčije.

Trump je s tem grozil že v času prvega mandata, vendar grožnje takrat ni uresničil. Sedaj pa je odločen kaznovati zaveznike, ki nočejo sodelovati v njegovi vojni proti Iranu in v petek je tudi zvišal carine na določen uvoz iz EU. Pred tem je v četrtek ugibal, da bi lahko umaknil vojake tudi iz Španije in Italije. V Nemčiji je trenutno več kot 36.000 ameriških vojakov, v Italiji skoraj 13.000, v Španiji pa skoraj 4000, poroča francoska tiskovna agencija AFP.