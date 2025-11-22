Trump jasen glede tega, ali je načrt za Ukrajino njegova zadnja ponudba

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da njegov načrt za končanje vojne v Ukrajini ni njegova zadnja ponudba. Kot je zatrdil, si želi, da se spopadi »na tak ali drugačen način« končajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na vprašanje, ali je njegov načrt za končanje vojne v Ukrajini njegova zadnja ponudba, je Trump odgovoril z »ne«. Še v petek je sicer Zelenskemu dal čas do četrtka, da Ukrajina odgovori na njegov predlog.

Ameriški mirovni načrt je sprožil precej zaskrbljenosti tako v Kijevu kot med njegovimi evropskimi partnerji, saj vključuje več zahtev Rusije. Med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.

Opozorili, da se meje ne smejo spreminjati s silo

Da ameriški načrt potrebuje izboljšave, so danes ob robu vrha G20 v Južni Afriki poudarili voditelji evropskih držav, med njimi Nemčije, Francije in Velike Britanije, Evropske unije ter Kanade in Japonske. V skupni izjavi so opozorili, da se meje ne smejo spreminjati s silo, ter izrazili zaskrbljenost zaradi predlaganih omejitev ukrajinskih oboroženih sil.

O ameriškem načrtu bodo v nedeljo v Ženevi razpravljali predstavniki ZDA in Ukrajine, srečanja pa se bodo po napovedih udeležili tudi predstavniki Francije, Nemčije in Velike Britanije ter EU.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek načrt zavrnil in dejal, da ne bo izdal Ukrajine ter bo predlagal alternative. Kot je dejal, mora Ukrajina glede na načrt izbirati med izgubo dostojanstva in izgubo ključnega partnerja.