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Trump je komentiral boleč poraz na volitvah: »Z rezultati zadnjih volitev je Amerika naredila ogromen ...«

Verjame, da se bo država vrnila »večja in močnejša kot kdajkoli«.
Donald Trump je zapis objavil na družbenem omrežju Truth Social. FOTO: Eric Lee Reuters
Donald Trump je zapis objavil na družbenem omrežju Truth Social. FOTO: Eric Lee Reuters
STA, M. J.
 8. 11. 2026 | 18:08
 8. 11. 2026 | 18:09
2:24
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ZDA so z izidi nedavnih vmesnih volitev naredile velik korak nazaj v zgodovini, je danes poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal, da se bo država vrnila »večja in močnejša kot kdajkoli«.

»Z rezultati zadnjih volitev je Amerika naredila ogromen korak nazaj v zgodovini - celo borza, ki je pod TRUMPOM delovala kot RAKETA, je v enem samem dnevu utrpela izgubo v višini 3000 milijard dolarjev,« je zapisal Trump. »A ne bojte se, vrnili se bomo, VEČJI IN MOČNEJŠI KOT KADARKOLI PREJ,« je sklenil. Njegove navedbe o izgubi na borzi se nanašajo na četrtkov velik borzni padec. Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili globoko v rdečem. Največje izgube so zabeležile delnice tehnoloških podjetij, predvsem izdelovalcev računalniških čipov, saj je vlagatelje skrbelo, da bi rezultati ameriških volitev ta teden lahko upočasnili razcvet naložb v umetno inteligenco.

Demokrati dobili večino v zveznem senatu in predstavniškem domu

Na torkovih vmesnih volitvah za ameriški kongres so prepričljivo slavili demokrati, medtem ko so Trumpovi republikanci utrpeli boleč poraz. Po najnovejših podatkih bodo imeli demokrati v 100-članskem zveznem senatu najmanj 54 sedežev, dva, v Mississippiju in na Aljaski, pa še nista odločena. V 435-članskem predstavniškem domu bodo imeli po najnovejših podatkih ameriškega NBC najmanj 259 sedežev, republikanci pa najmanj 163. Po volitvah imajo demokrati tudi 28 od skupaj 50 guvernerskih palač po ZDA, dve tekmi pa še nista odločeni. Demokrati bodo januarja prevzeli vodilne položaje v kongresnih odborih, kar jim bo omogočilo začetek preiskav Trumpove vlade in poslov predsednikove družine. Z najmanj 54 sedeži v senatu in udobno večino v predstavniškem domu bodo imeli več manevrskega prostora, vendar bodo za sprejetje večine zakonov v senatu zaradi pravila o potrebnih 60 glasovih proti obstrukciji še vedno potrebovali podporo vsaj nekaterih republikancev.

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