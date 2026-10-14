Trump je napovedal velike načrte za Grenlandijo: »Na našem novem in čudovitem otoku ...« (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da se na Grenlandiji začenja obsežno iskanje nafte, zemeljskega plina in mineralov, državo pa v objavi na svoji platformi Truth Social poimenoval kar »naš novi in ​​čudoviti otok«. Dodal je, da »obstajajo strokovnjaki, ki trdijo, da je količina lahko dostopne nafte na Grenlandiji veliko večja kot na skoraj katerem koli drugem delu kopnega na svetu«.

Trump je poudaril tudi vlogo Grenlandije pri obrambi Združenih držav Amerike. Dejal je, da bi moral »vsak prihodnji napad na ZDA potekati preko tega polavtonomnega otoka, kjer bodo naše obrambne sile rutinsko sestreljevale brezpilotna letala, rakete ali katero koli drugo obliko orožja, ki še ni bilo izumljeno«. »To nam zagotavlja čas, položaj in pogled, kot ga nimamo nikjer drugje na svetu!« je še dodal ameriški predsednik.

Zapis je Trump objavil le dober mesec po tem, ko so ZDA, Grenlandija in Danska, ki upravlja ozemlje, podpisale nov varnostni sporazum za okrepitev ameriške vojaške in varnostne prisotnosti na otoku, za kar si je Trump sicer prizadeval že skorajda od začetka svojega drugega mandata. Sporazum Združenim državam daje širok dostop do zračnega prostora in ozemlja otoka. Čeprav je poudarek predvsem na vojaški uporabi Grenlandije, dokument omenja tudi izkoriščanje naravnih virov in »sodelovanje na področju mineralov« med državama, ne da bi navedel posebne podrobnosti.

Načrt ZDA omogoča širitev obstoječe vesoljske baze Pituffik v arktičnem krogu, ki je najsevernejša ameriška vojaška baza in služi kot sistem zgodnjega opozarjanja na prihajajoče izstrelke. Sporazum tudi določa, da lahko ZDA vzpostavijo dodatne baze na lokacijah Narsarsuaq in Mestersvig, ki sta oddaljeni približno 1500 kilometrov. Vsaka od treh podpisnic dokumenta lahko po potrebi predlaga nova »obrambna območja«, a le z odobritvijo drugih dveh strani.

Sporazum nima roka veljavnosti in državam, ki niso članice Nata, prepoveduje vzpostavitev baz na otoku brez soglasja vseh strank.