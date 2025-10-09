Netanyahu je objavil fotografijo, na kateri Trumpu izroča Nobelovo nagrado za mir (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je na seji vlade v Beli hiši izjavil, da je dosežen "zgodovinski uspeh" na Bližnjem vzhodu, saj je vojna v Gazi končana in da je vzpostavljen »trajen mir«.

Trump je napovedal, da bodo preostali talci izpuščeni v ponedeljek ali torek, ter da bo kmalu sledilo uradno podpisovanje mirovnega sporazuma v Egiptu. Po njegovih besedah bo Gaza postopoma obnovljena s pomočjo tujih držav.

Poudaril je tudi pomen ameriškega napada na Iran junija, saj naj bi ta preprečil, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Dodal je, da Iran zdaj podpira dogovor in si želi miru, vendar ne sme imeti jedrskega orožja.

Trump je pohvalil države, ki so sodelovale v mirovnih pogajanjih, in dejal, da se je »svet združil za mir«. Zaključil je, da bi Američani morali biti ponosni na svojo vlogo pri končanju konflikta.

Uradni X profil izraelskega premierja je medtem delil umetno ustvarjeno fotografijo, na kateri Benjamin Netanyahu izroča Nobelovo nagrado za mir predsedniku ZDA.