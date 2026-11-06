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Trump napoveduje skorajšnjo odločitev: se bodo napadi na Iran nadaljevali? (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da so ZDA v Iranu dosegle zastavljene cilje. O nadaljevanju vojaških operacij naj bi odločil v kratkem, novih napadov pa ne izključuje.
Donald Trump FOTO: Mandel Ngan, Afp
Donald Trump FOTO: Mandel Ngan, Afp
A. G.
 6. 11. 2026 | 16:49
1:57
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Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo kmalu odločil, ali bodo ZDA nadaljevale vojno proti Iranu. Združene države Amerike in Izrael so vojaške operacije proti Iranu začeli februarja, njihov cilj pa je bil preprečiti Teheranu razvoj jedrskega orožja.

Trump je novinarjem v Beli hiši povedal, da preučuje možnost nadaljevanja napadov, s katerimi bi zagotovili trajno zaustavitev iranskega jedrskega programa. Ob tem je izrazil željo, da bi se izognili nadaljnjemu uničevanju Irana, vendar možnosti novih vojaških udarov ni izključil. »Kmalu boste izvedeli,« je odgovoril na vprašanje o nadaljnjih korakih.

Trump trdi, da so ZDA dosegle svoje cilje

Po srečanju s svetovalci za nacionalno varnost je ameriški predsednik dejal, da so ZDA v Iranu dosegle vse, kar so želele doseči. Zdaj mora po njegovih besedah odločiti, kako naprej. Kljub tej izjavi v Washingtonu očitno še vedno preučujejo možnost novih vojaških operacij.

Ameriški spletni portal Axios je ob sklicevanju na neimenovanega predstavnika ameriške vlade poročal, da osrednje poveljstvo ameriških oboroženih sil (CENTCOM) krepi priprave na morebitno nadaljevanje obsežnih vojaških operacij v Iranu. Po navedbah vira poveljstvo za zdaj še ni prejelo novih ukazov iz Washingtona.

Pogajanja o koncu spopadov še niso končana

V zadnjih dneh so posredniki večkrat obiskali Teheran, kjer so potekali pogovori o končanju spopadov. Trump je pred kratkim tudi sam govoril o morebitnem napredku v pogajanjih, še poroča Dnevnik.hr.

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