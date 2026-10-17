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ZDA IN RUSIJA

Trump nepričakovano preklical sankcije proti Rusiji in Iranu, Putinovi ljudje slavijo: obrnil se je proti Ukrajini

Ameriški predsednik je tik pred začetkom veljavnosti ustavil obsežen sveženj novih sankcij, ponekod celo stoodstotnih carin proti Rusiji.
FOTO: AFP
FOTO: AFP
G. P.
 17. 10. 2026 | 11:14
5:01
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Ameriški predsednik Donald Trump je v petek, 16. oktobra, sprejel odločitev, ki je kot eksplozija odjeknila na obeh straneh Atlantika. Z izvršno uredbo je ustavil izvajanje številnih novih sankcij, omejitev in carin, namenjenih gospodarskemu pritisku na Rusijo zaradi vojne v Ukrajini. Ukrepi bi morali začeti veljati le dva dni pozneje. Odločitev je še toliko bolj presenetljiva, ker je zakon, ki je predvideval nove kazenske ukrepe proti Moskvi, Trump sam razglasil in podpisal pred manj kot mesecem dni.

Predvidene so bile tudi 100-odstotne carine

Gre za zakon o sankcioniranju Rusije in Irana, poimenovan po pokojnem republikanskem senatorju Lindseyju Grahamu, ki je bil eden najglasnejših zagovornikov zaostrovanja gospodarskega pritiska na Moskvo. Zakon, ki ga je Trump podpisal 18. septembra, je predvideval obsežne sankcije proti ruskemu gospodarstvu, finančnim ustanovam, energetskemu sektorju in posameznikom, povezanim z rusko oblastjo.

Med najodmevnejšimi ukrepi so bile carine v višini do 100 odstotkov za blago iz držav, ki kupujejo največ ruske nafte in zemeljskega plina. Visoke carine so grozile tudi državam, ki Rusiji pomagajo pri izogibanju mednarodnim sankcijam. Izvršna uredba je predvidela celo 500-odstotno dodatno carino na blago iz Rusije, vendar je Trump hkrati odobril izjeme, zaradi katerih se te nove dajatve ne bodo uporabljale.

Posebej pomembna je odločitev za Indijo in Kitajsko, ki sodita med največje kupce ruskih energentov in sta že izrazili zaskrbljenost zaradi napovedanih ameriških ukrepov.

FOTO: AFP
FOTO: AFP

Trump: To je v nacionalnem interesu ZDA

Ameriški predsednik je odločitev utemeljil z nacionalnimi interesi Združenih držav Amerike. V uredbi, objavljeni na spletni strani Bele hiše, je zapisal, da je kongresu predložil potrdilo, po katerem je odobritev izjem od sankcij v tem trenutku v nacionalnem interesu države. Zakaj je sprejel takšno odločitev, v javno objavljenem dokumentu ni podrobneje pojasnil.

Izjeme bodo veljale, dokler predsednik oziroma pristojni predstavniki njegove administracije ne bodo presodili, da je potrebno nadaljnje ukrepanje. Pomembno je poudariti, da Trump s tem ni odpravil vseh ameriških sankcij proti Rusiji. Še vedno veljajo številni že uvedeni ukrepi, najnovejša odločitev pa preprečuje izvajanje obsežnega novega svežnja. V Rusiji so Trumpovo potezo sprejeli z navdušenjem.

Kiril Dmitrijev, vodja ruskega državnega sklada za neposredne naložbe in eden od Putinovih ključnih odposlancev za gospodarsko sodelovanje z ZDA, je odločitev označil za »resnično zgodovinski trenutek«. Po njegovih besedah bi lahko novi ameriški zakon skoraj povsem ustavil gospodarsko sodelovanje med Rusijo in Združenimi državami Amerike. Dmitrijev je poudaril, da je gospodarsko sodelovanje med državama v interesu obeh narodov.

Povsem drugače so se odzvali nekateri ameriški politiki. Demokratski kongresnik Don Beyer je Trumpovo odločitev označil za popuščanje Vladimirju Putinu in opozoril, da nasprotuje namenu zakonodaje, s katero je kongres želel kaznovati Rusijo zaradi njene agresije na Ukrajino. Kritike prihajajo tudi iz vrst politikov, ki so sicer podpirali zaostrovanje sankcij proti Moskvi.

Odločitev spremenil teden dni po dogovoru s Putinom

Zanimivo je tudi, da nova odločitev prihaja le teden dni po tem, ko je Trump razburil javnost z dogovorom o sprostitvi izvoza ruskega dizelskega goriva na svetovne trge. Ameriški predsednik je po pogovoru z Vladimirjem Putinom napovedal, da bo Rusija zagotovila večje količine dizla, s čimer naj bi pomagali omejiti naraščanje cen goriva. Dogovor je naletel na kritike tako demokratov kot republikancev, saj bi lahko Rusiji zagotovil dodatne prihodke za financiranje vojne v Ukrajini.

ZDA se namreč spopadajo z visokimi cenami energentov, dodatno zaostrenimi zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu. Pred novembrskimi kongresnimi volitvami je vprašanje cen goriva postalo tudi pomembna notranjepolitična tema. Ameriški predsednik je v zadnjih dneh tudi večkrat javno kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki seveda nasprotuje gospodarskemu približevanju ZDA in Rusije.

Trump je med drugim izjavil, da je sodelovanje z Zelenskim težje kot sodelovanje s Putinom. Ukrajini je očital tudi napade na ruske rafinerije, ki po njegovem mnenju prispevajo k visokim cenam nafte. Zelenski medtem opozarja, da bi sprostitev ruskega izvoza energentov Moskvi omogočila dodatno financiranje napadov na Ukrajino. Medtem ko Washington očitno ustavlja izvajanje novih ukrepov, Evropska unija pripravlja nadaljnje zaostrovanje sankcij proti Rusiji.

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