VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Trump: Nič ne bi bilo hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi

Zatrdil je, da bi lahko ameriška vojska vsako novo iransko oboroževanje nevtralizirala v približno enem dnevu.
Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Brendan Smialowski Afp
N. Č.
 24. 4. 2026 | 13:21
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da proti Iranu ne bo uporabil jedrskega orožja, in poudaril, da se takšnega orožja »nikoli ne bi smelo dovoliti nikomur«. To je povedal v Beli hiši, ko je odgovarjal na vprašanja novinarjev o morebitnem spopadu s Teheranom. »Zakaj bi uporabil jedrsko orožje? Tudi brez njega smo jih, na povsem konvencionalen način, popolnoma uničili,« je dejal Trump in se skliceval na stanje iranske vojske. Zatrdil je, da bi lahko ameriška vojska vsako novo iransko oboroževanje nevtralizirala v približno enem dnevu.

»Njihova mornarica je izginila. Njihovo letalstvo je izginilo, njihova zračna obramba je izginila. Morda so se med dvotedenskim premorom nekoliko oborožili, vendar bomo to nevtralizirali v približno enem dnevu, če so se,« je dodal Trump.

Na vprašanje, kako dolgo je pripravljen čakati na dolgoročni mirovni sporazum z Iranom, je odgovoril: »Ne priganjajte me.«

Pojasnil je, da njegov cilj ni hiter, temveč kakovosten in trajen dogovor. »Želim skleniti najboljši dogovor. Lahko bi ga sklenil takoj, vendar tega ne želim. Želim, da bo trajen,« je dejal.

Trump je spregovoril tudi o splošni grožnji jedrskega orožja in slikovito opisal posledice takšnega spopada v Evropi. »Mislim, da ne bi bilo nič hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi; London, Pariz, različni kraji v Nemčiji, vsi bi bili tarče,« je izjavil.

Izrael in Hezbolah se kljub premirju obstreljujeta

izrael in proiransko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojno obstreljevanje kljub premirju, ki so ga v četrtek podaljšali za tri tedne. Pobudo za to je po poročanju BBC dala libanonska vlada, ki je izrazila pripravljenost izvesti ustrezne korake za razorožitev Hezbolaha pod pogojem, da izraelska vojska zapusti Libanon.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da so prestregle več raket, izstreljenih iz Libanona. Hezbolah je na družbenem omrežju Telegram potrdil napade, Izrael pa je na omrežju X sporočil, da je ubil tri ljudi, ki jih je označil za »Hezbolahove teroriste«, potem ko so ti proti ozemlju Izraela neuspešno izstrelili raketo.

Hezbolah naj bi po navedbah Izraela v dveh različnih primerih z raketami napadel tudi izraelske vojake v južnem Libanonu.

Več iz teme

Donald TrumpIzraelZDAIranLibanonvojna na bližnjem vzhodu
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
AKTIVNO

Nenapovedan obisk princa Harryja: brez Meghan se je namenil v to državo

Po turneji po Avstraliji se je princ Harry na pot podal sam.
24. 4. 2026 | 13:25
13:21
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Trump: Nič ne bi bilo hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi

Zatrdil je, da bi lahko ameriška vojska vsako novo iransko oboroževanje nevtralizirala v približno enem dnevu.
24. 4. 2026 | 13:21
13:00
Bulvar  |  Suzy
MATURANTSKI PLES

Aleksandra Balmazović je ponosna mama maturanta (Suzy)

Igralka in njen maturant.
24. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NEVARNE KOLESARSKE POTI

Po kolesarski hudi nesreči Roberta Kranjca: Več kot polovica kolesarskih poti v slovenskih mestih ocenjenih kot nevarnih

Do teh ugotovitev je prišla Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je v sodelovanju s podjetjem Lane Patrol v petih slovenskih mestih opravila obsežno ocenjevanje kolesarske infrastrukture.
Miroslav Cvjetičanin24. 4. 2026 | 13:00
12:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA, KAKRŠNE NE POMNIJO

Mladoletnik posilil nosečo sestro: mati jo je vrgla z balkona, umrl nerojen otrok

Pretresljiv primer iz BiH: policija je prijela mater in sina zaradi suma izjemno hudih kaznivih dejanj.
24. 4. 2026 | 12:51
12:29
Razno
VOLITVE 2026

Janša napovedal korake za sestavo koalicije

SDS koalicije za vsako ceno ne bo sestavljala, pravi prvak SDS.
24. 4. 2026 | 12:29

IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
