Trump: Nič ne bi bilo hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da proti Iranu ne bo uporabil jedrskega orožja, in poudaril, da se takšnega orožja »nikoli ne bi smelo dovoliti nikomur«. To je povedal v Beli hiši, ko je odgovarjal na vprašanja novinarjev o morebitnem spopadu s Teheranom. »Zakaj bi uporabil jedrsko orožje? Tudi brez njega smo jih, na povsem konvencionalen način, popolnoma uničili,« je dejal Trump in se skliceval na stanje iranske vojske. Zatrdil je, da bi lahko ameriška vojska vsako novo iransko oboroževanje nevtralizirala v približno enem dnevu.

»Njihova mornarica je izginila. Njihovo letalstvo je izginilo, njihova zračna obramba je izginila. Morda so se med dvotedenskim premorom nekoliko oborožili, vendar bomo to nevtralizirali v približno enem dnevu, če so se,« je dodal Trump.

Na vprašanje, kako dolgo je pripravljen čakati na dolgoročni mirovni sporazum z Iranom, je odgovoril: »Ne priganjajte me.«

Pojasnil je, da njegov cilj ni hiter, temveč kakovosten in trajen dogovor. »Želim skleniti najboljši dogovor. Lahko bi ga sklenil takoj, vendar tega ne želim. Želim, da bo trajen,« je dejal.

Trump je spregovoril tudi o splošni grožnji jedrskega orožja in slikovito opisal posledice takšnega spopada v Evropi. »Mislim, da ne bi bilo nič hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi; London, Pariz, različni kraji v Nemčiji, vsi bi bili tarče,« je izjavil.

Izrael in Hezbolah se kljub premirju obstreljujeta

izrael in proiransko gibanje Hezbolah nadaljujeta medsebojno obstreljevanje kljub premirju, ki so ga v četrtek podaljšali za tri tedne. Pobudo za to je po poročanju BBC dala libanonska vlada, ki je izrazila pripravljenost izvesti ustrezne korake za razorožitev Hezbolaha pod pogojem, da izraelska vojska zapusti Libanon.

Izraelske obrambne sile so sporočile, da so prestregle več raket, izstreljenih iz Libanona. Hezbolah je na družbenem omrežju Telegram potrdil napade, Izrael pa je na omrežju X sporočil, da je ubil tri ljudi, ki jih je označil za »Hezbolahove teroriste«, potem ko so ti proti ozemlju Izraela neuspešno izstrelili raketo.

Hezbolah naj bi po navedbah Izraela v dveh različnih primerih z raketami napadel tudi izraelske vojake v južnem Libanonu.