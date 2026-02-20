Trump o možnosti napada na Iran: »Največ, kar lahko rečem, je ...«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes v odgovoru na novinarsko vprašanje izjavil, da razmišlja o izvedbi omejenega napada na Iran. ZDA so v zadnjem času okrepile svojo vojaško prisotnost na Bližnjem vzhodu, s čimer krepijo pritisk na Iran za čimprejšnjo sklenitev dogovora glede svojega jedrskega programa. Trump je na novinarsko vprašanje, ali razmišlja o omejenem vojaškem napadu, če Iran ne sklene dogovora, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odgovoril: »Največ, kar lahko rečem, je, da razmišljam o tem.«

Ameriški predsednik je Iranu že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem, potem ko so iranske varnostne sile januarja brutalno zatrle proteste, v katerih je bilo ubitih več tisoč ljudi. ZDA so se sicer že junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte. Trenutno ima Washington na Bližnjem vzhodu razporejeno bojno skupino okrog letalonosilke Abraham Lincoln, ki bi lahko sodelovala v novih napadih na Iran. Na poti v regijo je tudi druga bojna skupina okrog letalonosilke Gerald Ford. Omenjena letalonosilka je danes prečkala Gibraltarsko ožino in vplula v Sredozemsko morje, poroča AFP.

Trump je v četrtek znova zagrozil Iranu, če ne bo sklenil dogovora v roku desetih dni. Rok za sklenitev dogovora je nato podaljšal na 15 dni. V luči tega je iranski zunanji minister Abas Aragči danes naznanil, da bo Teheran v naslednjih dneh pripravljen predložiti svoj osnutek za jedrski dogovor Washingtonu. Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da je v stanju »obrambne pripravljenosti«. »Pozorno spremljamo razvoj dogodkov v regiji in se zavedamo javne razprave o Iranu,« je še dejal tiskovni predstavnik izraelskih sil.