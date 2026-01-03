Trump objavil fotografijo Madura na ameriški vojaški ladji, Venezuelo bodo vodile ZDA (FOTO)

Ameriški predsednik Donald Trump je danes objavil fotografijo venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, z lisicami na rokah, na krovu ameriške vojaške ladje Iwo Jima. Madura so pred tem v okviru vojaškega posredovanja v Venezueli zajele ameriške posebne sile. Za tem je imel tudi novinarsko konferenco v Mar-a-lagu na Floridi, na kateri je napovedal, da bodo Venezuelo do izvedbe politične tranzicije vodile ZDA. Dejal je tudi, da so pripravljeni na drugi val napadov, če bi se to izkazalo za potrebno. Potrebe po tem sicer najbrž ne bo, ker je bila ameriška vojska pri zajetju Madura »tako uspešna«, je dejal.

Slika venezuelskega predsednika na ladji je hitro zaokrožila po spletu. »Nicolas Maduro na krovu ladje Iwo Jima,« je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Maduro je na sliki v športnih oblačilih znamke Nike, s slušalkami, ki delujejo kot zaščita pred hrupom, ter masko prek oči. Še pred tem je Trump sporočil, da sta tako Maduro kot njegova soproga Cilia Flores na poti v New York, kjer je proti njima vložena obtožnica, v veliki meri vezana na kazniva dejanja, povezana s trgovino z drogami.

Kot bi gledal televizijsko serijo

Trump je spremljanje zajetja Madura za ameriško televizijo Fox opisal kot gledanje televizijske serije. »Mislim, gledal sem to, dobesedno, kot da bi gledal televizijsko serijo. Če bi videli hitrost, nasilje,« je izjavil. Pojasnil je, da so Madura zajeli v močno varovani »trdnjavi« in da v operaciji ni bil ubit noben Američan. »V to bomo zelo vključeni. Ljudem želimo svobodo,« je dejal in dodal, da je akcija ameriških specialnih enot pokazala, da Washingtona ne bo nihče »potiskal naokrog«. Kot je še dejal, ne bo dovolil, da bi kdorkoli v Venezueli nadaljeval Madurovo početje.