  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNICA POD KLJUČEM

Trump obljubil, da bo razkril resnico o vesoljcih! Na to se pripravljajo že desetletja?!

Za vsak objavljen dokument naj bi jih še več ostalo zaklenjenih zaradi domnevne nevarnosti ...
FOTO: Guteksk7 Getty Images
FOTO: Guteksk7 Getty Images
N. P.
 23. 2. 2026 | 21:29
2:26
A+A-

Znani iluzionist in samooklicani jasnovidec Uri Geller trdi, da svet že desetletja sistematično pripravljajo na razkritje obstoja Nezemljanov. Po njegovem mnenju napoved Donalda Trumpa, da bo objavil ameriške dosjeje o NLP-jih, ni naključje, temveč del dolgotrajnega in premišljenega načrta. Geller je prepričan, da so vlade po svetu resnico o NLP-jih ter o nečloveški inteligenci dolgo skrivale. Ob tem pa naj bi javnost počasi navajale na možnost njihovega obstoja – prek filmov, televizije, literature in skrbno odmerjenih informacij. Kot pravi, so ljudi psihološko pripravljali na to, kar naj bi šele prišlo.

Vse to je znova razburkalo javnost po Trumpovi napovedi, da bo od pristojnih agencij, tudi obrambnega ministrstva, zahteval začetek postopka za razkritje vseh dokumentov o domnevnem nezemeljskem življenju. Povod za to je bil pogovor nekdanjega predsednika Baracka Obame v podkastu, kjer je na vprašanje o obstoju Nezemljanov dejal: »Resnični so, vendar jih nisem videl in niso skriti v Območju 51.« Trump mu je očital razkrivanje zaupnih informacij in napovedal, da imajo Američani pravico izvedeti resnico.

FOTO: Margarita Balashova Getty Images/istockphoto
FOTO: Margarita Balashova Getty Images/istockphoto

Geller pravi, da vidi širšo sliko. Spomnil je na pretekle preiskave in projekte, kot je bil Project Blue Book, ter na zaslišanja v kongresu in objave Pentagona. Po njegovem mnenju so bili javnosti vedno predstavljeni le izbrani, delno cenzurirani dokumenti, medtem ko naj bi bistvo ostajalo skrito. Za vsak objavljen dokument naj bi jih po njegovih besedah več ostalo zaklenjenih zaradi domnevne nevarnosti za nacionalno varnost. Devetinsedemdesetletnik trdi, da dokazov ne potrebuje, saj naj bi imel osebne izkušnje. Prvič naj bi NLP videl že kot otrok, pozneje pa naj bi mu pokazali celo zamrznjena telesa bitij iz strmoglavljenega plovila. Prepričan je, da gre za resničnost, ki je po njegovem mnenju ne bodo razkrili niti uradni dosjeji.

Ali oblasti res prikrivajo informacije o nezemljanih ali gre le za še eno teorijo, ki temelji na osebnem prepričanju? Dokler obljubljeni dokumenti ne pridejo v javnost, javnost ne bo imela jasnega odgovora.

Več iz teme

Donald TrumpZDAvladaškandalvesoljciNLPvesoljenezemljani
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Dober nasvet

Rešitev za suha usta je preprosta ...
Branko Babič23. 2. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Jerneja Suhadolnika: Slovenija med zmagovalci

Na koncu je svoje vitrine obogatilo s kolajnami le 29 reprezentanc in slovenska je med njimi.
Jernej Suhadolnik23. 2. 2026 | 22:25
21:29
Novice  |  Svet
RESNICA POD KLJUČEM

Trump obljubil, da bo razkril resnico o vesoljcih! Na to se pripravljajo že desetletja?!

Za vsak objavljen dokument naj bi jih še več ostalo zaklenjenih zaradi domnevne nevarnosti ...
23. 2. 2026 | 21:29
21:12
Šport  |  Odmevi
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE

Čustveni trenutki ob vrnitvi olimpijskih asov, predsednica Pirc Musar: »Velikost države ni merilo ...« (FOTO)

Vzdolž Stritarjeve ulice v centru prestolnice se je pozno popoldne zbrala več tisoč glava množica, ki je nekaj čez 18. uro pozdravila slovensko olimpijsko reprezentanco.
23. 2. 2026 | 21:12
21:00
Bulvar  |  Suzy
DOGODKI

Revija Forbes: Najboljša doživetja so v Sloveniji (Suzy)

Pred dnevi je revija Forbes objavila seznam najbolj vročih dogodkov za leto 2026, med katerimi sta kar dva slovenska.
23. 2. 2026 | 21:00
20:44
Bulvar  |  Tuji trači
TRAGIČNA VEST

Pri 25 letih nenadoma umrla priljubljena vplivnica, starši pretreseni

Objavljala je modne kombinacije, nasvete za ličenje, utrinke s potovanj in tudi zapise o svoji poti hujšanja.
23. 2. 2026 | 20:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Prepustite se njeni blazinasti obliki in posebni luneti

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki