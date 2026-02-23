Trump obljubil, da bo razkril resnico o vesoljcih! Na to se pripravljajo že desetletja?!

Znani iluzionist in samooklicani jasnovidec Uri Geller trdi, da svet že desetletja sistematično pripravljajo na razkritje obstoja Nezemljanov. Po njegovem mnenju napoved Donalda Trumpa, da bo objavil ameriške dosjeje o NLP-jih, ni naključje, temveč del dolgotrajnega in premišljenega načrta. Geller je prepričan, da so vlade po svetu resnico o NLP-jih ter o nečloveški inteligenci dolgo skrivale. Ob tem pa naj bi javnost počasi navajale na možnost njihovega obstoja – prek filmov, televizije, literature in skrbno odmerjenih informacij. Kot pravi, so ljudi psihološko pripravljali na to, kar naj bi šele prišlo.

Vse to je znova razburkalo javnost po Trumpovi napovedi, da bo od pristojnih agencij, tudi obrambnega ministrstva, zahteval začetek postopka za razkritje vseh dokumentov o domnevnem nezemeljskem življenju. Povod za to je bil pogovor nekdanjega predsednika Baracka Obame v podkastu, kjer je na vprašanje o obstoju Nezemljanov dejal: »Resnični so, vendar jih nisem videl in niso skriti v Območju 51.« Trump mu je očital razkrivanje zaupnih informacij in napovedal, da imajo Američani pravico izvedeti resnico.

Geller pravi, da vidi širšo sliko. Spomnil je na pretekle preiskave in projekte, kot je bil Project Blue Book, ter na zaslišanja v kongresu in objave Pentagona. Po njegovem mnenju so bili javnosti vedno predstavljeni le izbrani, delno cenzurirani dokumenti, medtem ko naj bi bistvo ostajalo skrito. Za vsak objavljen dokument naj bi jih po njegovih besedah več ostalo zaklenjenih zaradi domnevne nevarnosti za nacionalno varnost. Devetinsedemdesetletnik trdi, da dokazov ne potrebuje, saj naj bi imel osebne izkušnje. Prvič naj bi NLP videl že kot otrok, pozneje pa naj bi mu pokazali celo zamrznjena telesa bitij iz strmoglavljenega plovila. Prepričan je, da gre za resničnost, ki je po njegovem mnenju ne bodo razkrili niti uradni dosjeji.

Ali oblasti res prikrivajo informacije o nezemljanih ali gre le za še eno teorijo, ki temelji na osebnem prepričanju? Dokler obljubljeni dokumenti ne pridejo v javnost, javnost ne bo imela jasnega odgovora.