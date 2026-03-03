Trump odločno: »Prepozno je za pogovore z Iranom« (VIDEO)

Iran se želi pogovarjati, a je za to prepozno, je danes sporočil ameriški predsednik Donald Trump, medtem ko se na Bližnjem vzhodu nadaljujejo spopadi med ZDA, Izraelom in Iranom. V Teheranu medtem dvomijo o koristnosti morebitnega nadaljevanja pogajanj z ZDA. »Njihove zračne obrambe, letalskih sil, mornarice in vodstva ni več. Želijo pogovore. Rekel sem, da je prepozno,« je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Trump je na omrežju tudi delil spodnji video ob zapisu: »Domnevno naj bi se tukaj sestali iranski politiki, da bi izbrali novega vrhovnega voditelja, ki bo nadomestil Hameneja.«

ZDA so skupaj z Izraelom v soboto začele vojaške operacije proti Iranu kljub nizu pogovorov, ki sta jih Washington in Teheran opravila februarja v Omanu in Švici. Trump je nato kmalu po začetku napadov izjavil, da so bili ameriško-izraelski napadi uspešni in da se bo sedaj z Iranom lažje pogajati o diplomatski rešitvi vprašanj, kot je jedrski program. Sekretar iranskega vrhovnega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani je medtem v ponedeljek dejal, da se Iran ne bo pogajal z ZDA. Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Ali Barejni pa je danes izrazil dvom o koristnosti morebitnih pogajanj z ZDA.