Trump okrcal Ukrajino, pravi, da je nehvaležna

Donald Trump je že v preteklosti trdil, da Ukrajina podpore ZDA ne ceni dovolj. Februarja je na srečanju v Beli hiši ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil nehvaležnosti. Ameriški predsednik je v današnji objavi na Truth Social še zapisal, da Evropa še naprej kupuje rusko nafto, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Tudi EU je že večkrat očital, da s tem posredno nadaljuje financiranje vojne v Ukrajini. EU je sicer uvedla obsežne prepovedi uvoza ruskih energentov, kot sta premog in nafta, vendar še vedno veljajo izjeme.

Trumpova objava sledi današnjemu začetku pogovorov v Ženevi predstavnikov ZDA s predstavniki Ukrajine in evropskih držav o ameriškem mirovnem načrtu za Ukrajino. Tako ukrajinski kot evropski predstavniki so v zvezi z njim izrazili pomisleke. Ukrajinski predsednik Zelenski je dejal, da pričakuje alternativne predloge, voditelji evropskih držav pa so pozvali k izboljšavam predloga.

Predlogi vsebujejo tudi več ukrajinskih prioritet

Vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, ki sodeluje v ukrajinski delegaciji v Ženevi, je sicer na omrežju Facebook sporočil, da predlogi, o katerih se trenutno pogovarjajo in ki še niso dokončni, vsebujejo tudi več ukrajinskih prioritet. »Cenimo, da ameriški partnerji tesno sodelujejo z nami in razumejo naše skrbi,« je dejal ter izrazil upanje, da bodo še danes dosegli napredek.

Načrt v 28 točkah med drugim predvideva, da bi Kijev Moskvi predal zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjšal svojo vojsko in se zavezal, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu.