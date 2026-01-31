Trump: Osebno sem Putina prosil, naj en teden ne strelja na Kijev (FOTO)

Ruski predsednik Vladimir Putin se je strinjal z enotedensko prekinitvijo napadov na Kijev in druga ukrajinska mesta, je povedal ameriški predsednik Donald Trump. Velik del Ukrajine se namreč ob hudem mrazu spopada s težavami pri oskrbi z elektriko in ogrevanjem zaradi ruskih napadov na energetsko infrastrukturo.

Mnogi so ostali brez ogrevanja in elektrike. FOTO: Roman Pilipey/Afp

»Takšnega mraza še nikoli niso doživeli. Osebno sem predsednika Putina prosil, naj en teden ne napada Kijeva in drugih mest. Strinjal se je in moram reči, da je to zelo lepo,« je dejal na seji vlade. Kremelj se na Trumpove izjave še ni odzval, predsednik ZDA pa je zagotovil, da verjame v to, da bo Vladimir Putin spoštoval dogovor.

Ruski napadi na energetsko infrastrukturo v Ukrajini so povzročili ogromno težav za prebivalce ukrajinskih mest.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v objavi na omrežju X zahvalil Trumpu in zapisal: »Pomembna izjava ameriškega predsednika o možnosti zagotavljanja varnosti Kijevu in drugim ukrajinskim mestom v tem izjemno mrzlem zimskem obdobju. Oskrba z električno energijo je temelj življenja. Cenimo prizadevanja naših partnerjev, ki nam pomagajo varovati življenja,« je povedal. In dodal: »Naše ekipe so o tem razpravljale v Združenih arabskih emiratih. Pričakujemo, da bodo dogovori uresničeni.«

Do minus 30

Pred tem so se v ukrajinskih in ruskih medijih ter na družbenih omrežjih pojavile govorice, da so tako ruske kot ukrajinske sile že zjutraj prejele ukaze, naj začasno ustavijo medsebojne napade na energetsko infrastrukturo. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo v Ukrajini so namreč povzročili ogromno težav za prebivalce ukrajinskih mest, zlasti večjih, kot so Kijev, Harkov in Odesa. Številni so ostali brez elektrike, tople vode in ogrevanja, medtem ko vremenoslovci opozarjajo, da se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod po državi spustile tudi do minus 30 stopinj Celzija.

Nadaljujejo se tudi diplomatska prizadevanja za konec vojne v Ukrajini. Minuli konec tedna so v Združenih arabskih emiratih stekli prvi tristranski pogovori med rusko, ukrajinsko in ameriško delegacijo, po napovedih se bodo nadaljevali v nedeljo.