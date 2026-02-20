  • Delo d.o.o.
ZANIMIVO

Trump ostro nad Obamo: »Ne bi smel razkriti tajnih informacij o vesoljcih« (VIDEO)

Po tem, ko se je Barack Obama izrekel, da »vesoljci res obstajajo«, čeprav je kasneje malo omilil svoje besede in pojasnil, da je s tem mislil bolj verjetnost obstoja življenja izven Zemlje, ne pa namigovanja o kakšnem tajnem obisku zelenih možicljev, je izjava seveda privabila pozornost. Novinarji so za mnenje takoj povprašali še Donalda Trumpa.
Trump je na novinarska vprašanja včeraj odgovarjal kar med letom v Maryland. Mogoče bi bilo bolje, da se za to ne bi odločil. FOTO: Reuters
Trump je na novinarska vprašanja včeraj odgovarjal kar med letom v Maryland. Mogoče bi bilo bolje, da se za to ne bi odločil. FOTO: Reuters
G. P.
 20. 2. 2026 | 12:16
 20. 2. 2026 | 12:16
2:16
A+A-

Donald Trump je novinarjem na vprašanja o mnenju glede izjave Barracka Obame odgovarjal na krovu Air Force One, njegov odgovor pa je bil zelo zanimiv. »Obama naredil veliko napako z razpravo o obstoju vesoljcev«, pravi Trump, »s tem je razkril tajne, klasificirane informacije«. Ta izraz se uporablja za informacije, ki so v državnem varstvu in so namenjene razkritju le pooblaščenim osebam. Trump je več kot enkrat ponovil, da Obama ne bi smel javno komentirati področja, ki spada med uradne državne skrivnosti. »Ni mu bilo dovoljeno to početi, naredil je veliko napako,« je komentar nadaljeval aktualni ameriški predsednik.

Trump sicer brez osebnega stališča o vesoljcih

Kljub ostremu napadu na Obamo se Trump osebno ni izrekel, ali verjame v obstoj vesoljcev ali ne. Na vprašanje je enostavno odgovoril, da »ne ve, ali obstajajo ali ne« in da osebno nima mnenja o tem. Poudaril je, da se sam o tem ne opredeljuje in da ga tema osebno ne zanima. Trditve, da je Obama razkril kakršnokoli tajno informacijo, ne temeljijo na nobenem posebnem dokazu, da bi Obama dejansko razkril ali sploh imel dostop do kakšnega državnega materiala, ki bi skrival informacije o morebitnem obisku vesoljcev. Obama je namreč jasno povedal tudi, da med opravljanjem predsedniške funkcije ni videl nobenih dokazov o obisku vesoljcev in da tudi v slavnem Območju 51 ne obstajajo kakšna posebna skrivna podzemna zbirališča, kot je prepričan del ameriške javnosti.

Z lahkoto lahko sklepamo, da je bila Obamova izjava bolj filozofske narave, ter za zabavo nekoliko medijsko napihnjena. Nihče pa verjetno ni pričakoval, da bo znal Trump iz nje s svojo nerodnostjo izražanja nehote narediti pravi škandal.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Logo
IZBRANO ZA VAS
