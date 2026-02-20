Trump ostro nad Obamo: »Ne bi smel razkriti tajnih informacij o vesoljcih« (VIDEO)

Donald Trump je novinarjem na vprašanja o mnenju glede izjave Barracka Obame odgovarjal na krovu Air Force One, njegov odgovor pa je bil zelo zanimiv. »Obama naredil veliko napako z razpravo o obstoju vesoljcev«, pravi Trump, »s tem je razkril tajne, klasificirane informacije«. Ta izraz se uporablja za informacije, ki so v državnem varstvu in so namenjene razkritju le pooblaščenim osebam. Trump je več kot enkrat ponovil, da Obama ne bi smel javno komentirati področja, ki spada med uradne državne skrivnosti. »Ni mu bilo dovoljeno to početi, naredil je veliko napako,« je komentar nadaljeval aktualni ameriški predsednik.

Trump sicer brez osebnega stališča o vesoljcih

Kljub ostremu napadu na Obamo se Trump osebno ni izrekel, ali verjame v obstoj vesoljcev ali ne. Na vprašanje je enostavno odgovoril, da »ne ve, ali obstajajo ali ne« in da osebno nima mnenja o tem. Poudaril je, da se sam o tem ne opredeljuje in da ga tema osebno ne zanima. Trditve, da je Obama razkril kakršnokoli tajno informacijo, ne temeljijo na nobenem posebnem dokazu, da bi Obama dejansko razkril ali sploh imel dostop do kakšnega državnega materiala, ki bi skrival informacije o morebitnem obisku vesoljcev. Obama je namreč jasno povedal tudi, da med opravljanjem predsedniške funkcije ni videl nobenih dokazov o obisku vesoljcev in da tudi v slavnem Območju 51 ne obstajajo kakšna posebna skrivna podzemna zbirališča, kot je prepričan del ameriške javnosti.

Z lahkoto lahko sklepamo, da je bila Obamova izjava bolj filozofske narave, ter za zabavo nekoliko medijsko napihnjena. Nihče pa verjetno ni pričakoval, da bo znal Trump iz nje s svojo nerodnostjo izražanja nehote narediti pravi škandal.