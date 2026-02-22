Trump oznanil potezo, ki bo vznemirila Evropo: »Je že na poti!«

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto dejal, da je skupaj z guvernerjem Louisiane Jeffom Landryjem dosegel dogovor o napotitvi bolnišnične ladje na Grenlandijo, dansko ozemlje, za katero je večkrat izjavil, da bi ga rad priključil ZDA.

»Je že na poti!«

Trump je to potezo objavil na družbenih omrežjih tik pred večerjo z republikanskim guvernerjem v Beli hiši. »V sodelovanju s fantastičnim guvernerjem Louisiane Jeffom Landryjem bomo na Grenlandijo poslali izjemno bolnišnično ladjo, da bi poskrbeli za številne bolne ljudi, za katere tam ne skrbijo. Je že na poti!!!« je sporočil Trump.

Ameriška mornarica ima dve bolnišnični ladji, Mercy in Comfort, vendar nobena od njiju ni zasidrana v Louisiani.

Niti Bela hiša niti Landryjev urad nista odgovorila na vprašanja, ali je ladjo zaprosila Danska ali Grenlandija in katerim bolnikom je pomoč potrebna.

Danski kralj Frederik je prejšnji teden že drugič v enem letu obiskal Grenlandijo, s čimer je želel pokazati enotnost s tem ozemljem ter nasprotovanje Trumpovim načrtom o nakupu otoka. Grenlandija, Danska in ZDA so konec prejšnjega meseca opravile pogovore o reševanju razmer, ki so v zadnjih mesecih zaostrile napetosti znotraj zveze Nato.

Trumpova objava je prišla nekaj ur zatem, ko je dansko arktično poveljstvo sporočilo, da so evakuirali enega od članov posadke ameriške podmornice, ki je sedem navtičnih milj od glavnega mesta Grenlandije Nuuka zaprosil za nujno zdravniško pomoč.

Ni povsem jasno, kakšno povezavo ima guverner Landry s tem primerom.