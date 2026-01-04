Trump po Venezueli dve državi označil kot naslednji tarči: »Nekatere proizvajajo kokain, druge so propadle države«

Donald Trump se je oglasil iz svojega letovišča Mar-a-Lago, da bi z javnostjo delil podrobnosti uspešne operacije ameriške vojske, ki je v zgodnjih jutranjih urah napadla Venezuelo in zajela njenega predsednika Nicolása Madura. Trump je na začetku govora povedal, da je bila po njegovem ukazu v venezuelski prestolnici izvedena »izjemna« vojaška operacija. Trump je dejal, da so ameriške sile delovale proti »močno utrjeni vojaški trdnjavi« v samem središču Caracasa, da bi Madura »privedle pred roko pravice«.

FOTO: Raul Arboleda Afp

Operacijo je primerjal s preteklimi vojaškimi akcijami proti Iranu, vključno z napadi na jedrske cilje.

»Nobena država na svetu ne bi mogla doseči tega, kar so Združene države dosegle včeraj,« je dejal.

Po njegovih besedah so bile vse vojaške zmogljivosti Venezuele med napadom »povsem onemogočene«.

Obtožnica za narkoterorizem

Trump je dejal, da se Maduro in njegova soproga zdaj »soočata z ameriško pravico« ter dodal, da je bila proti njima vložena obtožnica na zveznem sodišču južnega okrožja New York zaradi njune »kampanje smrtonosnega narkoterorizma« proti Združenim državam in njihovim državljanom.

Trump je dejal, da bodo Združene države Amerike upravljale Venezuelo »dokler ne bo zagotovljena varna, ustrezna in razumna tranzicija«.

Trump se je zahvalil vojski za njeno »osupljivo hitrost, moč, natančnost in sposobnost«.

Venezuelci v tujini slavijo prijetje Madura, v ZDA protesti Izseljenci iz Venezuele na Floridi, kakor tudi venezuelski begunci po državah Latinske Amerike so v soboto proslavljali ameriški napad in aretacijo predsednika Nicolasa Madura, po ZDA pa je bilo več protestov, ker si številni Američani ne želijo nove vojne za nafto, poročajo ameriški mediji.

Venezuelske sile so, kot je povedal, »čakale na nas« z »mnogo ladjami na morju«.

Kljub temu, da so bile v »stanju pripravljenosti«, je Trump izjavil, da so bile venezuelske sile »popolnoma nadvladane in zelo hitro onesposobljene«.

Dodal je, da ni bil ubit niti en ameriški vojak in da ni bil izgubljen niti en kos opreme.

Trump je prav tako dejal, da so ZDA »ustavile 97 odstotkov droge, ki prihaja po morju« ter zatrdil, da vsaka ladja, ki prevaža drogo, v povprečju povzroči smrt 25.000 ljudi.

Dodal je tudi, da večina droge prihaja iz Venezuele, čeprav ugledni svetovni mediji poudarjajo, da te številke niso neodvisno potrjene.

»Bili smo pripravljeni tudi na drugi napad«

Ko je govoril o nafti, je Trump dejal, da je bil naftni sektor v Venezueli »popoln neuspeh« ter dodal, da bodo velike ameriške družbe vstopile v državo, vložile milijarde dolarjev, obnovile naftno infrastrukturo in »začele ustvarjati prihodke za državo«.

Venezuelsko vrhovno sodišče za vodenje države pooblastilo podpredsednico Venezuelsko vrhovno sodišče je pozno v soboto po krajevnem času podpredsednico Delcy Rodriguez pooblastilo za začasno vodenje Venezuele, potem ko so ZDA z vojaškim vdorom zajele in iz države odpeljale predsednika Nicolasa Madura. Sodišče je sklenilo, da bo Rodriguezova »prevzela in kot vršilka dolžnosti izvajala vse atribute, dolžnosti in pooblastila, ki so neločljivo povezani s predsedniško funkcijo ... da se zagotovi upravna kontinuiteta in celovita obramba naroda«,. Vrhovni sodniki pa niso razglasili, da je Maduro trajno odsoten s položaja. Takšna odločitev bi v skladu z venezuelsko zakonodajo pomenila, da bi morali v državi v 30 dneh izvesti volitve.

Dodal je, da so Združene države Amerike »pripravljene« izvesti tudi drugi, »in precej večji« napad na Venezuelo, če se bo to izkazalo za potrebno.

Povedal je še, da so bili na začetku pripravljeni izvesti »drugi val« napadov in so domnevali, da bo to potrebno, vendar po uspehu operacije zdaj meni, da tega verjetno ne bo več treba. Trump je dejal, da bo ameriško »partnerstvo« z Venezuelo njene državljane naredilo »bogate, neodvisne in varne«. Dodal je, da so Venezuelci, ki živijo v Združenih državah Amerike, »izjemno srečni«. »Ne bodo več trpeli,« je dejal na novinarski konferenci. Trump je Madura označil za »nelegitimnega diktatorja«, odgovornega za to, da je v Združene države Amerike pripeljal »kolosalne količine smrtonosnih nezakonitih drog«, ter ga obtožil, da je nadzoroval kartel Cartel de los Soles. Maduro je prej odločno zanikal, da bi bil vodja kakršnegakoli kartela.

Trump: Ponovno uveljavljamo ameriško moč v naši soseščini

Ameriški predsednik Donald Trump je nato naštel tisto, kar šteje za zlorabe venezuelskega predsednika. »Maduro nikoli več ne bo mogel groziti nobenemu ameriškemu državljanu niti komurkoli iz Venezuele,« je dejal Trump. Zatrjeval je, da je Madurova vlada »izpraznila svoje zapore in poslala svoje najslabše in najnasilnejše pošasti v Združene države Amerike, da bi jemali ameriška življenja«. Ponovil je tudi trditve, da je Venezuela »ukradla« ameriško nafto, pri čemer je navedel, da so ameriška podjetja zgradila venezuelsko naftno industrijo. Trump je nato pojasnil tisto, kar je poimenoval ideološke temelje operacije. »Vsa ta dejanja so bila grobo kršenje temeljnih načel ameriške zunanje politike, stare več kot dve stoletji, vse do Monroejeve doktrine.«

»Če bi živel v Havani in bil del vlade, bi bil zaskrbljen«

Ob kratki omembi kolumbijskega predsednika Gustava Petra je Donald Trump posvaril: »Paziti mora, kaj počne.« Donald Trump je bil nato vprašan, ali njegovo sporočilo pomeni, da se Združene države Amerike želijo »obdati s stabilnostjo«, ter glede njegovega sporočila voditelju komunistične Kube Miguelu Díazu-Canellu. Trump je odgovoril: »Kuba je nekaj, o čemer bomo nazadnje govorili, saj je Kuba trenutno propadla država.« V pogovor je nato vključil državnega sekretarja Marca Rubia, sina kubanskih beguncev. Rubio je ponovil, da »ko predsednik govori, ga je treba jemati resno«.

»Če bi živel v Havani in bil del vlade, bi bil zaskrbljen,« je dejal.