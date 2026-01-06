  • Delo d.o.o.
PRELOMNA ODLOČITEV

Trump podpisal zgodovinski zakon: ameriška vojska se bo odpovedala temu

Gre za veliko zmago za zaščito živali in jasen dokaz, da lahko vztrajno in organizirano prizadevanje prinese resnične spremembe, ki rešujejo življenja.
Donald Trump FOTO: Kent Nishimura Reuters
Donald Trump FOTO: Kent Nishimura Reuters
A. G.
 6. 1. 2026 | 16:08
2:37
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zgodovinski zakon, s katerim je ameriška vojska prenehala uporabljati pse in mačke v vojaškem usposabljanju in eksperimentih. Ukrep predstavlja del Zakona o obrambni politiki za leto 2026, ki ga je najprej potrdil Predstavniški dom, nato še Senat ZDA. S podpisom zakona so psi in mačke prvič v zgodovini uradno zaščiteni pred bolečimi testi, ki jih je izvajalo ali financiralo ameriško ministrstvo za obrambo (DOD). Ministrstvo je s tem popolnoma ukinilo tovrstne prakse. Za to prelomno zmago ima največ zaslug nadzorna organizacija White Coat Waste, ki je več let razkrivala, preiskovala in javno opozarjala na potratne in krute eksperimente na psih in mačkah, ki so potekali v ameriških in tujih laboratorijih. Organizacija je s ciljnim lobiranjem v kongresu dosegla odpravo financiranja teh praks.

Gre za veliko zmago za zaščito živali in jasen dokaz, da lahko vztrajno in organizirano prizadevanje prinese resnične spremembe, ki rešujejo življenja. Zakon o nacionalni obrambi za leto 2026, sprejet 18. decembra, izrecno prepoveduje ministrstvu za obrambo izvajanje in sponzoriranje bolečih raziskav na domačih psih in mačkah. Prav tako zakon prepoveduje t. i. »usposabljanje za travme z uporabo živega ognja«, ki je vključevalo pse, mačke, nečloveške primate in morske sesalce. Zakon končuje tudi vojaške vaje, pri katerih so vojaki streljali, kritično ranili ali ubijali koze in prašiče, da bi usposabljali zdravnike za zdravljenje bojnih poškodb. Vojska mora po novem namesto živih živali uporabljati tehnološko napredne človeške simulatorje.

Gre za veliko zmago za zaščito živali. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images
Gre za veliko zmago za zaščito živali. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images

Del širših prizadevanj ameriške vlade

Ta sprememba je del širših prizadevanj ameriške vlade, da postopno odpravi uporabo živih živali v testiranjih, raziskavah in usposabljanjih, ki jih financira zvezna vlada. Ameriška mornarica je že maja uvedla popolno prepoved eksperimentov na psih in mačkah. Tudi ministrstvo za veteranske zadeve postopno ukinja raziskave na psih, mačkah in nečloveških primatih, pri čemer dopušča le omejene izjeme zaradi nacionalne varnosti ter za posebne študije in usposabljanja, povezana z vojaškimi ali službenimi živalmi, poroča ljubimci.telegraf.rs.

17:15
Lifestyle  |  Izlet
KRASNI RAZGLEDI

Čudovit izlet: po grebenu do cerkvice svetega Gabrijela (FOTO)

Iz vasi Križna Gora se odpre prelep razgled po vsem Sorškem polju, pot nadaljujemo na vrh Planice.
6. 1. 2026 | 17:15
17:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREBIVALCI V STRAHU

Nočni vdor v Ljubljani: oseba ponoči vstopila v spalnico, kjer so spali tudi otroci

To ni bil prvi incident.
6. 1. 2026 | 17:12
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Športne zaobljube

Januar naj postane čas za premišljen, realen in motiviran začetek novih športnih poti.
Janez Kušar6. 1. 2026 | 17:00
16:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRAZNIKI POD DROBNOGLEDOM

Silvestrski kaos na Dolenjskem: 21-letnik poškodovan zaradi pirotehnike!

Policija ponovno opozarja, da prepovedani pirotehnični izdelki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje in javni red ter poziva k odgovorni uporabi.
6. 1. 2026 | 16:49
16:27
Novice  |  Slovenija
NASA

V Slovenijo prihodnji teden spet prihaja astronavtka slovenskega rodu. To vse bo počela

Sunita Williams je v svoji izjemni karieri opravila dve vesoljski misiji in skupaj preživela več kot 322 dni v vesolju.
6. 1. 2026 | 16:27
16:17
Lifestyle  |  Astro
TO NISO LE BESEDE

Novo leto in nov začetek: zaobljube so energija, ki jo dajemo svetu

Začeti leto pomeni začeti s sabo.
6. 1. 2026 | 16:17

