Trump podpisal zgodovinski zakon: ameriška vojska se bo odpovedala temu

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal zgodovinski zakon, s katerim je ameriška vojska prenehala uporabljati pse in mačke v vojaškem usposabljanju in eksperimentih. Ukrep predstavlja del Zakona o obrambni politiki za leto 2026, ki ga je najprej potrdil Predstavniški dom, nato še Senat ZDA. S podpisom zakona so psi in mačke prvič v zgodovini uradno zaščiteni pred bolečimi testi, ki jih je izvajalo ali financiralo ameriško ministrstvo za obrambo (DOD). Ministrstvo je s tem popolnoma ukinilo tovrstne prakse. Za to prelomno zmago ima največ zaslug nadzorna organizacija White Coat Waste, ki je več let razkrivala, preiskovala in javno opozarjala na potratne in krute eksperimente na psih in mačkah, ki so potekali v ameriških in tujih laboratorijih. Organizacija je s ciljnim lobiranjem v kongresu dosegla odpravo financiranja teh praks.

Gre za veliko zmago za zaščito živali in jasen dokaz, da lahko vztrajno in organizirano prizadevanje prinese resnične spremembe, ki rešujejo življenja. Zakon o nacionalni obrambi za leto 2026, sprejet 18. decembra, izrecno prepoveduje ministrstvu za obrambo izvajanje in sponzoriranje bolečih raziskav na domačih psih in mačkah. Prav tako zakon prepoveduje t. i. »usposabljanje za travme z uporabo živega ognja«, ki je vključevalo pse, mačke, nečloveške primate in morske sesalce. Zakon končuje tudi vojaške vaje, pri katerih so vojaki streljali, kritično ranili ali ubijali koze in prašiče, da bi usposabljali zdravnike za zdravljenje bojnih poškodb. Vojska mora po novem namesto živih živali uporabljati tehnološko napredne človeške simulatorje.

Gre za veliko zmago za zaščito živali. Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty Images

Del širših prizadevanj ameriške vlade

Ta sprememba je del širših prizadevanj ameriške vlade, da postopno odpravi uporabo živih živali v testiranjih, raziskavah in usposabljanjih, ki jih financira zvezna vlada. Ameriška mornarica je že maja uvedla popolno prepoved eksperimentov na psih in mačkah. Tudi ministrstvo za veteranske zadeve postopno ukinja raziskave na psih, mačkah in nečloveških primatih, pri čemer dopušča le omejene izjeme zaradi nacionalne varnosti ter za posebne študije in usposabljanja, povezana z vojaškimi ali službenimi živalmi, poroča ljubimci.telegraf.rs.