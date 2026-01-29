  • Delo d.o.o.
UMOR ALEXA PRETTIJA

Trump podpornike razburil z izjavo, ki bi ga lahko drago stala! Pred polno restavracijo je rekel tole ...

Skupine za pravice do orožja, vključno z bolj radikalno skupino Ameriški lastniki orožja, so poudarile, da je Pretti orožje nosil zakonito.
Donald Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters
N. P.
 29. 1. 2026 | 16:54
2:55
A+A-

Predsednik ZDA Donald Trump je v torek, med pozdravljanjem svojih podpornikov v restavraciji v Iowi, podal izjavo, ki bi ga lahko stala veliko. Izjavil je, da Alex Pretti, moški, ki so ga med protesti v soboto v Minneapolisu ubili zvezni agenti, ni smel nositi pištole ali polnjenih nabojnikov, kar je sprožilo nasprotovanje skupin za pravice do orožja in nekaterih republikancev. Ko so ga vprašali, ali se strinja z mnenjem uradnikov administracije, ki so Prettija označili za domačega terorista, je Trump odgovoril: »Nisem tega slišal, ampak zagotovo ni smel nositi pištole.« V nadaljevanju je dodal: »Imel je pištolo. To mi ni všeč. Imel je dva popolnoma napolnjena nabojnika. To je veliko slabih stvari. Kljub temu pa bi rekel, da je to ... zelo nesrečno.« Pretti, ki je imel dovoljenje za nošenje orožja, je bil v soboto med operacijo za izvajanje zakonov o imigraciji v Minneapolisu ustreljen od zveznih agentov. Poročila o streljanju so sprožila široke kritike in povzročila spremembe v vodstvu operacij proti ilegalnim imigrantom, ki jih je ukazala Bela hiša.

Skupine za pravice do orožja, vključno z vplivno Nacionalno združenje za orožje in bolj radikalno skupino Ameriški lastniki orožja, so poudarile, da je Pretti orožje nosil zakonito. Posnetek Prettijevega umora, ki ga je posnel opazovalec, je bil široko deljen in je pokazal, da pištole ni nikoli potegnil pred tem, ko so ga ustrelili. To nasprotuje prvotnim trditvam nekaterih Trumpovih uradnikov, da je predstavljal grožnjo pri izvajanju zakonov. »Absolutno lahko hodite okoli s pištolo in absolutno lahko mirno protestirate, ko ste oboroženi,« je dejal Luis Valdes, govorec skupine Ameriški lastniki orožja, lobistične organizacije za pravice do orožja. »To je ameriška zgodovinska tradicija, ki sega še v čas Bostonske čajanke.« »Nismo zadovoljni,« je dejal Valdes o Trumpovih najnovejših komentarjih. Skupine za pravice do orožja so ena najzvestejših volilnih skupin Republikanske stranke.

Takšne izjave Trumpa in drugih uradnikov administracije so odprle razdor pred novembrskimi kongresnimi volitvami, sredi njegovega predsedniškega mandata. Trump je te izjave podal med pozdravljanjem svojih podpornikov v restavraciji v Iowi, preden je imel načrtovan govor o gospodarstvu. Povedal je, da se je njegov »car meja«, Tom Homan, sestal z guvernerjem Minnesote Timom Walzom in da se pričakuje, da se bo kasneje v torek sestal tudi z županom Minneapolisa Jacobom Freyem.

18:03
Bulvar  |  Domači trači
IMA REŠITEV ZA SMUČIŠČA

Znana slovenska voditeljica imela slabo izkušnjo na smučišču

Odpravila se je na nočno smuko na Stari vrh, a zaradi previsokih temperatur izkušnja ni bila najboljša.
29. 1. 2026 | 18:03
18:00
Lifestyle  |  Stil
DEJSTVA

Pet čudovitih resnic o ljubezni v poznejših letih

Ne bi se smeli počutiti slabo, če iskanje prave ljubezni traja malce dlje.
29. 1. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL GALOP

Poklon domovini

Gre za čustven valček, posvečen prijateljstvu, spominom in ljubezni do Slovenije.
Mojca Marot29. 1. 2026 | 18:00
17:15
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Na gugalnici nad Ljubljansko kotlino

Kriška gora je idealna za pobeg na sonce; več kilometrov dolg greben se vleče skorajda natančno v smeri zahod–vzhod.
29. 1. 2026 | 17:15
16:54
Novice  |  Svet
Trump podpornike razburil z izjavo, ki bi ga lahko drago stala! Pred polno restavracijo je rekel tole ...

29. 1. 2026 | 16:54
16:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
LUKNJA

Na Ajdovskem med vožnjo več voznikov poškodovalo osebno vozilo, vzrok za to pa pri vseh enak

Težave v prometu je delala večja luknja na vozišču, ki pa so jo vsaj začasno nato sanirali.
29. 1. 2026 | 16:37

