Trump ponižal zaveznike v Natu kot še nikoli in jih označil za strahopetce

Predsednik ZDA Donald Trump je danes zaveznike v zvezi Nato označil za strahopetce, ker niso upoštevali njegovega poziva, naj ameriškim silam vojaško pomagajo vzpostavitvi nadzor nad Hormuško ožino, nad katero ima Iran ključen vpliv. Brez ZDA je Nato le papirnati tiger, je zapisal v objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social. »Brez ZDA je Nato le papirnati tiger! Niso se hoteli pridružiti boju za zaustavitev jedrsko oboroženega Irana,« je zapisal ameriški predsednik.

Operacijo za prevzem nadzora nad Hormuško ožino, s čimer bi se zagotovila varnost plovbe skozi to ključno pomorsko pot za prevoz nafte iz Irana in zalivskih držav, je označil za »preprost vojaški manever«, s katerim bi rešili problem cen nafte, nad katerimi da se zavezniki pritožujejo. »Za njih bi bilo to tako enostavno, tveganje pa je tako majhno. Strahopetci, to si bomo zapomnili,« jim je sporočil.

V torek je sicer Trump dejal, da ZDA zaradi vojaških uspehov v vojni z Iranom ne potrebujejo pomoči zaveznikov, medtem ko je tem prej zaradi slabega odziva na njegovo zahtevo med drugim grozil z besedami, da ne bo dobro za zavezništvo, če ga ne bodo upoštevali. V sredo je nato izjavil, da ZDA Hormuške ožine ne potrebujejo. Namignil je, da bi lahko zavezniškim državam prepustil, da jo same zavarujejo, saj da jo ZDA za svojo oskrbo z energenti ne potrebujejo.

Združeno kraljestvo, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Japonska so sicer v izjavi, ki jo je v četrtek objavil Downing Street, izrazile pripravljenost »prispevati k ustreznim prizadevanjem za zagotovitev varnega prehoda skozi Hormuško ožino«. Vendar pa se s tem formalno niso zavezale pridružitvi katerikoli misiji na območju.