Trump pošilja nevarno »zver« na Bližnji vzhod: izplula ladja, ki bi lahko spremenila potek dogodkov Iranu

Ameriška vojaška ladja USS Tripoli se pomika proti Bližnjemu vzhodu, kažejo podatki pomorskega sledenja. Dogajanje dodatno zaostruje že tako napete razmere v regiji, kjer je prisotnih že okoli 50.000 ameriških vojakov. Po podatkih sistema AIS, v katere je vpogled imel CNN, se je ladja približevala Malajski ožini ob jugozahodni obali Južnokitajskega morja. Vojaška plovila sicer pogosto plujejo z izklopljenimi oddajniki, a jih v prometnih območjih zaradi varnosti včasih vključijo.

Po poročanju časnika Wall Street Journal naj bi Tripoli prevažala dodatne ameriške marince na Bližnji vzhod, med njimi pripadnike 31. ekspedicijske enote marincev (MEU) z Okinave. Gre za hitro odzivno enoto s približno 2.200 vojaki, katere napotitev naj bi odobrilo ameriško obrambno ministrstvo.

Ladja, dolga skoraj 250 metrov in težka okoli 45.000 ton, velja za eno ključnih v ameriški mornarici. Na krovu nosi sodobna bojna letala F-35 Lightning II, transportne letalnike V-22 Osprey ter desantna plovila za izkrcavanje vojakov na obalo.

Po podatkih portala MarineTraffic je ladja Okinavo zapustila 11. marca, preplula Južnokitajsko morje in se proti Singapurju gibala s hitrostjo okoli 35 kilometrov na uro.

Trump in Izrael v vse večjih težavah? Rusija naj bi Iranu pomagala z napredno tehnologijo

Razmere na Bližnjem vzhodu dodatno zapleta poročanje Wall Street Journala, da Rusija Iranu zagotavlja satelitske posnetke ter napredno tehnologijo brezpilotnih letal.

Moskva naj bi Teheranu pomagala izboljšati komunikacijo, navigacijo in natančnost napadov z modificiranimi droni tipa Šahed. Poleg tega naj bi ruski strokovnjaki delili izkušnje iz vojne v Ukrajini – med drugim o optimalni velikosti rojev dronov in višinah za izvedbo napadov.

Satelitski podatki naj bi prihajali iz sistema, ki ga uporabljajo ruske zračne sile in je že v uporabi na ukrajinskem bojišču.

Po navedbah časnika Rusija s tem zasleduje več ciljev: podaljševanje konflikta na Bližnjem vzhodu, vpliv na cene nafte ter povečanje porabe ameriškega orožja, kot so rakete Tomahawk in sistemi Patriot. S tem naj bi želela zmanjšati verjetnost, da bi to orožje prek evropskih dobav končalo v rokah ukrajinskih sil.