Trump povlekel drastično potezo: napovedal je blokado Hormuške ožine

Ameriški predsednik Donald Trump je danes napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, saj Iran na pogajanjih z ZDA v Islamabadu, ki so se končala brez dogovora, ni popustil pri vprašanju svojega jedrskega programa, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Ameriška mornarica, najboljša na svetu, bo začela proces BLOKADE vseh ladij, ki poskušajo vpluti v Hormuško ožini ali jo zapustiti,« je Trump objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social. Dodal je, da se bo blokada začela kmalu.

Niso pripravljeni sprejeti njihovih pogojev

Po besedah vodje ameriške delegacije, podpredsednika ZDA JD Vancea, ki se je oglasil po pogajanjih, iranska stran ni pripravljena sprejeti njihovih pogojev, medtem ko iransko zunanje ministrstvo trdi, da so zahteve ZDA pretirane, poroča BBC. Če in kdaj bi se pogajanja utegnila nadaljevati, ni znano.

Težko pričakovana pogajanja v pakistanski prestolnici, prva neposredna med stranema na najvišji ravni od islamske revolucije leta 1979, niso ponudila izhoda iz vojne na Bližnjem vzhodu, ki se je 28. februarja začela z izraelsko-ameriškimi napadi na Iran. »Preprosto nismo uspeli doseči položaja, v katerem bi Iranci sprejeli naše pogoje,« je na novinarski konferenci po več kot 20 ur trajajočih pogovorih povedal Vance in izpostavil glavno zahtevo Washingtona - iransko odpoved jedrskemu programu.

»Dejstvo je, da moramo videti jasno zavezo, da si ne bodo prizadevali za jedrsko orožje in da ne bodo iskali sredstev, ki bi jim omogočila hitro pridobitev jedrskega orožja,« je dejal. Dejstvo, da niso dosegli dogovora, je po njegovi oceni precej slabša novica za Iran kot za ZDA, ki da so se pogajanj udeležile v dobri veri in so bile fleksibilne. »Odhajamo s preprostim predlogom, metodo razumevanja, da je to naša končna in najboljša ponudba. Bomo videli, ali jo bodo Iranci sprejeli,« je dodal.