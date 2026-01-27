  • Delo d.o.o.
JE RES TAKO ZDRAV, KOT PRAVI?

Trump pozabil ime za Alzheimerjevo bolezen, a vseeno zanikal, da bi jo imel

Za Alzheimerjevo boleznijo je trpel tudi predsednikov oče, ki je umrl leta 1999.
Junija bo dopolnil 80 let. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
Junija bo dopolnil 80 let. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters
B. K. P.
 27. 1. 2026 | 19:44
3:13
A+A-

Že več mesecev se ameriška in svetovna javnost sprašuje, ali so trditve predsednika Donalda Trumpa, da je zdrav kot riba, in da so vsi njegovi zdravstveni testi več kot odlični, resnične. Dvom v resničnost njegovih izjav namreč zbujajo posnetki njegovih oteklih gležnjev in temne modrice, ki se mu pogosto pojavijo na rokah, vprašljivo pa je tudi njegovo mentalno zdravje. Trump se namreč tudi med tiskovnimi konferencami in javnimi nastopi pogosto ne spomni besed, pomeša imena ljudi in držav, njegov govor je nerazločen, nekajkrat so ga zalotili celo, da je sredi pomembnih sestankov zadremal ali pa odtaval k oknu, da bi opazoval naravo. Nazadnje ga je spomin izdal med pogovorom za revijo New York Magazine, ko se ni mogel spomniti imena Alzheimerjeve bolezni.

To je še posebej skrb vzbujajoče glede na to, da je prav za to bolezen značilna progresivna izguba spomina, za njo pa trpel tudi Donaldov oče Fred Trump, ki je umrl leta 1999 v starosti 93 let po skoraj desetletnem boju prav s to boleznijo. »Imel je eno težavo. Pri določeni starosti, okoli 86, 87 let, je začel bolehati za ... kako se že imenuje?« je med pogovorom dejal Trump. Posredovala je njegova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt in mu pomagala, da je šlo za Alzheimerjevo bolezen. »Kot nekakšna Alzheimerjeva bolezen. V bistvu je nimam,« je nato zaključil Trump in na vprašanje, ali kdaj razmišlja o tej bolezni, to odločno zanikal, čeprav je spet zvenel nepovezano. »Ne, sploh ne razmišljam o tem. Veste, zakaj? Ker karkoli že je, je moje stališče – ​​karkoli,« je dejal ameriški predsednik, ki bo junija dopolnil 80 let.

Vprašanja o kognitivnem stanju pa Trumpa več kot očitno močno obremenjujejo in se jih na vse pretege trudi zanikati. Med zmedenim govorom v Ovalni pisarni v začetku tega meseca se je denimo pohvalil, da mu je ljubezen do mlečnih izdelkov omogočila, da je »dobro opravil« vse kognitivne teste. »Na vsakem sem se dobro odrezal, ker pijem mleko,« je dejal. Povedal je tudi, da je kognitivne teste opravil 2. januarja in pred tem še 9. decembra, rezultati pa da so bili nadpovprečni, popolni. Mnogi strokovnjaki o tem sicer dvomijo, saj da jih v primeru, da bi bili rezultati kognitivnih testov res tako dobri, ne bi opravljal tako zelo pogosto, v njegovi starosti bi bilo denimo dovolj enkrat na leto. Strokovnjak in zdravstveni analitik pri NBC News je tako dejal, da Trumpovo hvalisanje o tem, kako pogosto opravlja kognitivne teste, in kako dobri so rezultati, pravzaprav ni ravno voda na njegov mlin. »Teh testov se ne opravlja vsak mesec kot dokaz, da je s teboj vse v redu. Te teste je treba pogosteje opravljati v primeru, ko zdravnike skrbi ravno nasprotno. Običajno, ko se pojavijo prvi znaki demence in kognitivnega pešanja,« je pojasnil Vin Gupta.

