Trumpu je všeč, kar je storil Iran: »To je pomemben korak«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes dejal, da je rok, ki ga je postavil Iranu za sklenitev mirovnega sporazuma, dokončen. Na tradicionalni velikonočni prireditvi za otroke v Beli hiši je še ocenil, da je predlog za končanje vojne, ki ga je danes posredoval Iran, pomemben, a da ni dovolj dober, poročajo tuje tiskovne agencije. »Dali so predlog, to je pomemben predlog. To je pomemben korak. Ni dovolj dober,« je poudaril Trump. Dodal je, da bi se vojna lahko zelo hitro končala, če bo Iran naredil, kar mora. »Določene stvari morajo narediti. To vedo. Mislim, da so se pogajali v dobri veri,« je še dejal ameriški predsednik. Povedal je še, da je jezen na iransko vlado in da bo Iran to drago plačal. Pričakovati je, da bo Trump več o vojni z Iranom povedal na novinarski konferenci, napovedani ob 13. uri po krajevnem času (19. uri po srednjeevropskem).

Iran je po poročanju iranskih državnih medijev pred tem zavrnil predlagano premirje v vojni z ZDA in Izraelom in Pakistanu posredoval svoj odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. V tem odgovoru v desetih točkah je zavrnil prekinitev ognja in vztraja pri nujnosti končanja konflikta. Med zahtevami Teherana iranska tiskovna agencija IRNA omenja končanje konfliktov v regiji, protokol za varen prehod skozi Hormuško ožino, obnovo in odpravo sankcij.

45-dnevno premirje

Več držav skuša najti diplomatsko rešitev za končanje vojne, ki so jo konec februarja sprožili izraelski in ameriški napadi na Iran, ki se je odzval z napadi na cilje po Bližnjem vzhodu. Ameriški spletni portal Axios je poročal, da se ameriški in iranski pogajalci prek regionalnih posrednikov pogovarjajo o 45-dnevnem premirju, ki bi lahko privedlo do konca vojne. Razpravljali naj bi o pogojih za dvofazni sporazum. Bela hiša je kasneje sporočila, da Trump predloga ni odobril in vojno nadaljuje.

Trump je v soboto zagrozil Iranu in zapisal, da ima 48 ur časa za sklenitev dogovora o odprtju Hormuške ožine, sicer se bo nad njim razbesnel pekel. Pred tem je v petek napovedal, da bodo ZDA napadle iranske mostove in elektrarne. Iranu je dal čas do ponedeljka zvečer po ameriškem času oziroma do torka zjutraj po iranskem, da odpre ožino, v nasprotnem primeru pa mu zagrozil z uničenjem. V nedeljo je na družbenem omrežju Truth Social rok Iranu za odprtje Hormuške ožine podaljšal še za 24 ur, do torka zvečer po ameriškem času oziroma do srede do 2. ure po srednjeevropskem.