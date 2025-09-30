Trump predstavil načrt za konec vojne v Gazi, Netanjahu zavrnil palestinsko državo

Ameriški predsednik Donald Trump je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Beli hiši predstavil 20-točkovni načrt za konec vojne v Gazi. Ta med drugim predvideva izpustitev talcev, umik izraelske vojske, prihod mednarodnih sil ter obnovo in »deradikalizacijo« Gaze.

Načrt so pozdravili številni svetovni voditelji, od EU do arabskih držav. Med njimi Francija, Nemčija, Italija, Velika Britanija, pa tudi Katar, Egipt, Turčija, Savdska Arabija in Združeni arabski emirati. Slovenija je izpostavila rešitev dveh držav kot edino pot do trajnega miru, predsednica Nataša Pirc Musar pa je dodala, da Slovenija podpira vsako rešitev, ki temelji na spoštovanju mednarodnega prava.

Hamas načrta še ni sprejel. Trump jim je dal tri do štiri dni časa za odgovor: »Če ne bodo sodelovali, se bodo soočili s hudimi posledicami,« je opozoril. Palestinska skupina Islamski džihad je medtem predlog že označila za »farso«.

FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Netanjahu: brez palestinske države

Čeprav je Izrael načrt potrdil, Netanjahu vztraja, da palestinska država ni sprejemljiva. Izraelski premier je poudaril, da bo vojska ostala v večjem delu enklave. Na domačem političnem parketu se sooča s kritikami skrajne desnice, ki načrt vidi kot »diplomatski neuspeh«.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je vse strani pozval k resnemu izvajanju načrta in k takojšnjemu premirju. ZN so pripravljeni občutno povečati humanitarno pomoč v Gazi.

Novinar Boštjan Videmšek je za STA ocenil, da Trumpov načrt deluje kot »mešanica sporočila za javnost in pobožnih želja« ter da gre predvsem za »nagrado Netanjahuju in njegovemu režimu«.