Trump prekinil intervju, redko ga vidimo tako jeznega: »Dovolj mi je, končajmo s tem« (VIDEO)

Ameriški predsednik Donald Trump je prekinil intervju za NBC News po burni razpravi z novinarko Kristen Welker o njegovih trditvah, da so bile ameriške volitve »prirejene«. Vnaprej posnet pogovor za oddajo Meet the Press, ki je bil predvajan v nedeljo, je Trump ponovno izkoristil za trditev, da je administracija nekdanjega predsednika Joe Bidna »pošiljala v zapor ljudi, ki niso storili ničesar narobe«. Welkerjeva je odgovorila, da za takšne trditve ni dokazov, in skušala pogovor preusmeriti na druge teme.

Trump je vztrajal, da dokazi obstajajo. »Dokazov je veliko. Obstaja ogromna količina dokazov. Ničesar ni razen dokazov,« je dejal predsednik. Ko mu je novinarka odgovorila, da takšne navedbe niso bile potrjene na sodišču, je Trump ponovno zatrdil, da so bile predsedniške volitve leta 2020 prirejene, ter navedel domnevne volilne nepravilnosti v Kaliforniji. Ko ga je Welkerjeva vprašala, katere dokaze ima za svoje trditve o »goljufanju« na volitvah, je pogovor postal precej bolj napet. »Oni so pokvarjeni, tako kot ste pokvarjeni vi. Vaši mediji so pokvarjeni. Tudi Meet the Press je pokvarjen,« je dejal Trump.

Novinarka mu je odgovorila, da ni »pokvarjena«, nato pa je Trump nadaljeval s kritikami NBC-ja in televizijsko mrežo obtožil pristranskosti. »Vi ste enostransko in pokvarjeno omrežje. Žal mi je. Končajmo s tem, dovolj mi je,« je dejal Trump in prekinil intervju.

Pristal na nadaljevanje intervjuja

Welkerjeva ga je skušala prepričati, naj nadaljuje pogovor, pri čemer ga je spomnila, da je televizijska ekipa pripotovala v Wisconsin, da bi posnela intervju. Ameriški predsednik pa je pri svoji odločitvi vztrajal. »Svoj medij bi morali spraviti v red. Nobena država ne more biti velika, če ima nepoštene medije,« je dejal pred odhodom.

Po predvajanju oddaje je Welkerjeva razkrila, da je dan pozneje s Trumpom ponovno govorila in da je pristal na nadaljevanje intervjuja. Kdaj naj bi novi pogovor potekal, ni razkrila, poroča Večernji list.