ŠE NI POTRJENA

Trump razburjen, resolucijo o omejitvi njegovih vojnih pooblastil podprli tudi republikanci

Resolucija o vojnih pooblastilih še ni potrjena in z ničemer ne omejuje Trumpa.
Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
Donald Trump FOTO: Kevin Lamarque Reuters
STA, A. G.
 8. 1. 2026 | 21:48
 8. 1. 2026 | 21:48
2:29
A+A-

Ameriški senat je danes z 52 glasovi proti 47 podprl nadaljevanje obravnave predloga zakona, s katerim bi predsednika Donalda Trumpa omejili pri napadih na druge države, kot je Venezuela. T.i. resolucijo o vojnih pooblastilih mora potrditi še predstavniški dom, poročajo ameriški mediji. Demokrati so podobno resolucijo predlagali že lani, vendar niso dobili dovolj podpore med Trumpovimi republikanci. Tokrat je resolucijo podprlo pet republikancev - Rand Paul, Susan Collins in Lisa Murkowski, ki so doslej že nekajkrat glasovali z demokrati proti Trumpu, pridružila pa sta se jim tudi Josh Hawley in Todd Young.

»Predsednik Trump je vodil kampanjo nasprotovanja večnim vojnam in pri tem sem ga trdno podpiral. Podaljšana kampanja v Venezueli z ameriško vojsko bi bila v nasprotju s Trumpovim ciljem prenehanja vpletanja v tujini,« je izjavil Young po glasovanju o resoluciji, ki jo je predlagal demokrat Tim Kaine skupaj s Paulom. Ta je že izjavil, da Trumpu ne bo dovolil vojaškega prevzema Grenlandije, dokler bo živ, je poročala televizija CBS.

Trump razburjen

Podpora resoluciji med republikanci je presenetila analitike in razburila Trumpa. »Republikance bi moralo biti sram senatorjev, ki so pravkar glasovali z demokrati v poskusu, da nam odvzamejo pooblastila za boj in obrambo ZDA,« je na svojem omrežju Truth Social objavil Trump. Republikance, ki so glasovali za resolucijo, pa je označil za butaste. Senat je resolucijo sprejel po sobotni operaciji ZDA v Venezueli, v kateri so ameriške sile zajele predsednika Nicolasa Madura. Trump je zadnje dni okrepil ugibanja o morebitnem odvzemu Grenlandije Danski, govori se tudi o morebitnem vojaškem posredovanju proti Kubi in Kolumbiji.

Resolucija o vojnih pooblastilih še ni potrjena in z ničemer ne omejuje Trumpa, vendar pa Politico poroča, da gre za prvo opaznejše kljubovanje senata predsedniku, ki se doslej ni soočal s kongresnim nadzorom. Po ameriški ustavi lahko vojno drugi državi napove le kongres. Trumpova vlada kongresa ni vprašala za dovoljenje za napad na Venezuelo, za katerega trdi, da ni vojna, ampak kirurška operacija proti Maduru zaradi tihotapljenja mamil v ZDA.

