Trump razkril: »Ubili smo enega najbolj iskanih kriminalcev na svetu«

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da so ameriške sile izvedle napad, v katerem je bil ubit Hector Rusthenford Guerrero Flores, vodja venezuelske zaporniške tolpe Tren de Aragua. »Po mojih navodilih je Južno poveljstvo Združenih držav izvedlo hiter in smrtonosen udarec ter uspešno eliminiralo Nina Guerrera, zloglasnega vodjo Tren de Aragua, ene najbolj krvoločnih terorističnih organizacij na svetu,« je Trump pozno v petek zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

»Akcija je bila tesno usklajena z našimi prijatelji v Venezueli, s katerimi zelo dobro sodelujemo,« je dodal. Trump ni navedel, kje natančno je napad potekal. Venezuelsko ministrstvo za informiranje na prošnjo za komentar ni takoj odgovorilo.

Sankcije in obtožbe terorizma

Trumpova administracija je uvedla več sankcij proti Guerreru in drugim voditeljem organizacije Tren de Aragua zaradi domnevne vpletenosti v kriminalne dejavnosti, kot so tihotapljenje drog in ljudi ter pranje denarja. Ameriško zunanje ministrstvo je tolpo označilo za tujo teroristično organizacijo. Trump je trdil, da je skupina svoje dejavnosti v ZDA usklajevala z vlado venezuelskega predsednika Nicolása Madura.

Trumpova administracija je domnevno povezavo uporabila kot utemeljitev za deportacijo nekaterih priseljencev iz ZDA v zapor v Salvadorju. Bela hiša, Pentagon in Južno poveljstvo na prošnje za komentar niso takoj odgovorili, poroča Index.hr.