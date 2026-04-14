Razkuril celo podpornike: »Morda smo naredili napako in pomotoma izvolili antikrista«

Ameriški predsednik Donald Trump je spet poskrbel za škandal svetovnih razsežnosti, s katerim pa je šel po mnenju mnogih predaleč. Uspel je namreč razburiti tudi svoje podpornike in celo papeža. Na dan, ko so pravoslavni verniki obeleževali veliko noč, je Trump na družabnem omrežju objavil z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo sebe kot Jezusa Kristusa, pred katerim leži moški z zaprtimi očmi, Trump pa mu na čelo položi dlan in ga »ozdravi«. Fotografija vsebuje še cel kup ameriških simbolov od kipa svobode do zastave in orla. Po sovražnih odzivih z vseh koncev sveta je ameriški predsednik posnetek, ki so ga mnogi označili za bogokletnega, umaknil in se poskušal iz zagate izvleči s pojasnilom, da se ni nikoli želel predstaviti kot Jezus, temveč zdravnik.

A škoda je bila storjena in mnogi so Trumpa označili kot antikrista. Med njimi glasbenik Jack White, ki je svetovno slavo dosegel kot član zasedbe The White Stripes. »Hej, evangeličani? Se spomnite antikrista, o katerem že leta govorite? Da bo prišel na Zemljo v podobi Jezusa Kristusa ter s seboj prinesel vojno na Bližnjem vzhodu, v katero bo vključen Jeruzalem, in ki bo pomenila konec sveta? Le poglejte svojega dečka zdaj,« je zapisal ob sporni Trumpovi fotografiji ter nato naštel nekaj njegovih grehov, od poskusa zavzetja Grenlandije, Epsteinovih dokumentov, nasilnih agentov ICE in vojne v Iranu. »Če vas nič od tega ni zmotilo, morda vas tole bo. Kako ga lahko kateri koli katoličan podpira po tako bogokletni objavi? Da o več napadih na papeža niti ne izgubljam besed,« je še dodal White.

Objava je šokirala tudi mnoge Trumpove podpornike, med njimi nekdanjo kongresnico Marjorie Taylor Greene, ki je Trumpa prav tako označila za antikrista. »To ni samo bogokletno, to je duh antikrista,« je zapisala na družabnem omrežju X. Da je storil veliko napako, se strinja tudi desničarska aktivistka Riley Gaines: »Zakaj? Resno ne morem razumeti, zakaj bi kaj takšnega objavil. Čaka, kakšen bo odziv? Ali dejansko misli, da je to on? Kakor koli, dve reči držita v tem primeru – malo ponižnosti mu ne bi škodovalo in iz Boga se ne norčuje!« Krščanska vplivnica Mandy Arthur je medtem zapisala: »Bog, morda smo naredili napako in pomotoma izvolili antikrista. Pošljite pomoč!«