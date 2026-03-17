Trump razmišlja o zavzetju Kube: »Z njo lahko naredim, kar hočem«

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da je Kuba na robu propada in da bi ZDA lahko prevzele to otoško državo. V pogovoru z novinarji v Beli hiši v času, ko je Kubo prizadel obsežen izpad elektrike, je še namignil, da bi ZDA lahko posredovale v »kakršni koli obliki«. Dejal je, da verjame, da bo imel »čast zavzeti Kubo« in da lahko s to državo počne, kar hoče, saj ji zmanjkuje goriva. Razlog je v tem, da so ZDA v začetku leta prisilile Venezuelo, da prekine prodajo nafte Kubi, kar je še poglobilo gospodarsko krizo in poslabšalo humanitarni položaj na otoku. Od tam so v ponedeljek poročali o popolnem izpadu električne energije po vsej državi z 11 milijoni prebivalcev.

Ko so Trumpa prosili, naj pojasni, kaj misli z zavzetjem Kube, ki jo od leta 1959 nadzira komunistični režim, je nakazal, da bi ZDA posredovale »v kakršni koli obliki«. »Ali jo bom osvobodil, prevzel – mislim, da lahko z njo naredim, kar hočem, če hočete resnico. Trenutno so zelo oslabljeni,« je dejal. Te izjave kažejo zaostritev Trumpovega tona do Havane. Še v petek je ameriški predsednik omenjal možnost »prijateljskega prevzema Kube«. Ameriški časnik New York Times je v ponedeljek poročal, da so uradniki Trumpove administracije kubanskim predstavnikom nakazali, da ZDA želijo odstranitev predsednika Miguela Diaz-Canela z oblasti.

Trenutno so zelo oslabljeni.

Washington je v drugem Trumpovem mandatu okrepil gospodarski pritisk na Kubo z namenom prekiniti dotok tujih valut in nafte na otok v Karibskem morju. Trump je že večkrat zatrdil, da je kubanski režim na robu propada. Nedavno je pripomnil, da je Kuba »v zadnjih izdihljajih«, obenem pa je v zadnjih tednih večkrat namignil, da je Kuba po odstranitvi voditeljev v Venezueli in Iranu »naslednja na vrsti«.