V OZADJU

Trump reže vezi z mednarodnim redom: ogroženi človekove pravice, podnebje in globalni red

Analitiki označujejo te poteze kot napad na pravni in humanitarni red.
ZDA ne bi bile omejene pri uporabi svoje ekonomske in vojaške moči. FOTO: Alex Wong Getty Images Via Afp

Med najglasnejšimi kritiki je Kitajska, ki jo je Trump obiskal prejšnji teden. Na fotografiji Trump kitajski predsednik Xi Jinping. FOTO: Evan Vucci Reuters

Tudi znanstvena skupnost opozarja na nepopravljivo škodo. FOTO: Alex Wroblewski Afp

N. P.
 19. 5. 2026 | 17:20
5:34
V senci geopolitičnih napetosti in vojne z Iranom se odvija eden najpomembnejših premikov v ameriški zunanji politiki zadnjih desetletij. Združene države Amerike se pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa letos pospešeno umikajo iz velikega števila mednarodnih organizacij, kar potrjuje sistemsko rast skepticizma do multilateralizma in globalnega sodelovanja. Potem ko je Trump že prvi dan svojega drugega mandata ZDA umaknil iz Svetovne zdravstvene organizacije, je v začetku leta podpisal še izstop iz 66 mednarodnih organizacij in teles. Med njimi je 31 subjektov, povezanih z Združenimi narodi, in 35 institucij zunaj sistema UN, piše Jutarnji list.

Bela hiša je odločitev utemeljila s pojasnilom, da številne od teh institucij delujejo v nasprotju z nacionalnimi interesi, varnostjo, gospodarsko prosperiteto ali suverenostjo ZDA, predvsem ko gre za vprašanja globalnega podnebja, človekovih pravic, enakopravnosti polov in razvoja. Donald Trump je ob tem podal obrazložitev: »S tem se bo prekinilo financiranje ameriških davkoplačevalcev in sodelovanje v telesih, ki namesto prioritet ZDA promovirajo globalistične agende ali pa se s pomembnimi vprašanji ukvarjajo neučinkovito. Ameriški denar je bolje razporediti drugače in z njim podpreti ustreznejše misije.« Predsednik je hkrati napovedal, da to še ni konec in da je nove izstope mogoče pričakovati že pred poletjem letošnjega leta.

Poteze Washingtona jasno zavračajo tradicionalni pristop globalnega vodstva v korist strategije, ki je usmerjena v geopolitično avtonomijo ter ustvarjanje novih bilateralnih in ad hoc forumov. Strokovnjaki iz ameriškega možganskega trusta Brookings Institution v svoji analizi iz letošnjega januarja opozarjajo, da Trumpova zunanja politika ne želi zgolj reformirati mednarodnih institucij, temveč želi v temelju preoblikovati mednarodni red. Po njihovih navedbah Trumpova zunanja vizija ne želi obnoviti ureditve, nastale po drugi svetovni vojni, ampak jo želi zamenjati z modelom, v katerem posamezne države svoj vpliv izrabljajo neposredno in bilateralno, brez posredovanja tradicionalnih organizacij, pri čemer ZDA ne bi bile omejene pri uporabi svoje ekonomske in vojaške moči.

Ostre mednarodne reakcije in opozorila pred propadom

Malokateri izmed vodilnih svetovnih politikov je podprl to odločitev. Med najglasnejšimi kritiki je Kitajska, ki jo je Trump obiskal prejšnji teden. Peking se vse bolj poskuša pozicionirati kot zaščitnik globalnega multilateralizma, napoveduje tesnejše sodelovanje z UN in ostro kritizira ameriško politiko »Amerika na prvem mestu« kot grožnjo stabilnosti. Mao Ning, direktorica oddelka za informacije na kitajskem zunanjem ministrstvu, je zavrnila ameriške motive in poudarila: »Suverenost multilateralnih organizacij temelji na zastopanju skupnih interesov vseh držav, ne pa na služenju interesom ene same države. Samo učinkovit multilateralni sistem lahko prepreči, da mednarodni red postane 'zakon džungle', v katerem moč močnejšega nadomesti pravo.«

Zaradi tega naj bi bili najbolj ogroženi boj proti podnebnim spremembam, zdravstvena varnost in zaposlovanje v organizacijah Združenih narodov.

Hkrati je generalni sekretar UN António Guterres opozoril na resne finančne in operativne posledice ameriškega umika. Izpostavil je, da svetovni organizaciji zaradi zamujanja ameriških prispevkov in izstopov iz ključnih organov grozi finančni zlom. Oglasile so se tudi organizacije civilne družbe. Več kot 60 organizacij je podpisalo odprto pismo proti umiku ZDA in opozorilo, da je v času rastočih geopolitičnih tveganj resno ogroženo globalno sodelovanje na področju človekovih pravic, demokracije in humanitarne pomoči. Analitiki iz Human Rights Watch (HRW) in Amnesty International označujejo te poteze kot napad na pravni in humanitarni red. Direktor HRW Louis Charbonneau je poudaril, da se posledice že čutijo: »Odločitev ZDA pomeni zadnji udarec za zaščito človekovih pravic in globalno vladavino prava, ki jo je Amerika pomagala graditi zadnjih 80 let.«

Tudi znanstvena skupnost opozarja na nepopravljivo škodo, zlasti na področju podnebnih sprememb. Rob Jackson, strokovnjak z Univerze Stanford, opozarja, da lahko izstop ZDA iz teles, kot je UNFCCC (Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja), močno oslabi prizadevanja za zmanjšanje emisij, saj bo drugim državam ponudil priročen izgovor za odlašanje z lastnimi zavezami.

Dolgoročne posledice in negotova prihodnost zaveznikov

Medtem ko ameriško gospodarstvo kljub nekaterim negativnim kazalnikom (kot so propadanje kmetij, divjanje dolgov in grožnja velikega finančnega balona) še vedno deluje s polno paro, se zahodni zavezniki soočajo z resnimi vprašanji o lastni prihodnosti. Prisiljeni so premisliti svojo strategijo: ali se še naprej zanašati na ameriško vodstvo ali pa krepiti lastne, avtonomne zmogljivosti znotraj Evropske unije, Nata ali drugih regionalnih okvirov.

Strokovnjaki namreč opozarjajo, da bodo te odločitve pustile dolgoročne posledice na sposobnosti skupnega odzivanja na svetovne krize. Po oceni Allison Lombardo iz Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS) v Washingtonu so zaradi tega umika najbolj ogroženi boj proti podnebnim spremembam, zdravstvena varnost in zaposlovanje v organizacijah Združenih narodov. ZDA z zapuščanjem multilateralnih struktur postajajo lahka meta za kritike, hkrati pa nepovratno spreminjajo globalno politično krajino.

