Trump se čudi nekaterim državam: »Neverjetno, nimajo poguma ali volje, da bi to delo opravili sami«

Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da so ZDA začele odstranjevati mine v Hormuški ožini. »Zdaj začenjamo postopek čiščenja Hormuške ožine,« je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social in to označil za uslugo državam, kot so Kitajska, Japonska, Francija in Nemčija, ki »nimajo poguma ali volje, da bi to delo opravile same«. »Neverjetno, nimajo poguma ali volje, da bi to delo opravili sami,« je, kot povzema francoska tiskovna agencija AFP, zapisal Trump.

Vztrajal je, da Iran v konfliktu »IZGUBLJA VELIKO!«, hkrati pa priznal, da iranske mine v strateški ožini, skozi katero gre petina svetovne nafte, še vedno predstavljajo grožnjo. »Edina stvar, ki jo imajo, je grožnja, da bi se ladja lahko zaletela v eno od njihovih morskih min,« je zapisal Trump, hkrati pa zatrdil, da po ameriških napadih »vseh 28 njihovih ladij za polaganje min leži na dnu morja«, poroča AFP.

Posvaril pred novimi napadi

Sporočilo je objavil ob današnjem začetku mirovnih pogajanj med ZDA in Iranom v Islamabadu, v katerih posreduje Pakistan. Trump je v petek ocenil, da Teheran v pogajanjih nima drugih kart kot nadzor te strateške ožine, ob tem pa posvaril pred novimi napadi na cilje v Iranu, če pogajanja ne bodo uspešna. Zatrdil je tudi, da se bo Hormuška ožina kmalu ponovno odprla, z iranskim sodelovanjem ali brez njega.